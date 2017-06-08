سحر نصر: خطوات سريعة لتفعيل قانون الاستثمار

اجتماعان مع وزراء ومستثمرين لإعداد اللائحة التنفيذية.. والتشريع يمنح ضمانات واسعةأحمد عاشور – شريف عمرأكدت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الحكومة تضع الإطار التشريعى الذى يسمح للقطاع الخاص، بمشاركة أكبر فى التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد أعطى أول

اجتماعان مع وزراء ومستثمرين لإعداد اللائحة التنفيذية.. والتشريع يمنح ضمانات واسعة





أحمد عاشور – شريف عمر

أكدت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الحكومة تضع الإطار التشريعى الذى يسمح للقطاع الخاص، بمشاركة أكبر فى التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد أعطى أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال وضمانات وحوافز للمستثمرين.

وقالت إن المستثمر يجب أن يشعر بالأمان وهو يقوم بالاستثمار فى مصر، لذلك خصص قانون الاستثمار ضمانات مختلفة لتسهيل عمل المستثمرين.

جاء ذلك خلال السحور الذى نظمته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر أمس، بحضور عدد كبير من المستثمرين وصناديق الاستثمار والمكاتب الاستشارية.

وأعلنت الوزيرة عن أن مركز خدمة المستثمرين، سيكون جاهزا للعمل قريبا، كاشفة عن التعاقد مع شركة عالمية لإعداد الخريطة الاستثمارية، والتى من المقرر أن تضم جميع الفرص الاستثمارية المتاحة، كما ستكون بمثابة أداة استرشادية للمستثمرين، إذ أن العديد من الشركات تفكر قبل أن تضخ أموالا جديدة للمشروعات المحلية.

وأوضحت أن «الاستثمار» تعمل على أن تيسر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار عمل المستثمرين، من خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية والوزارات.

وترأست «نصر» أمس أول اجتماع لجنة إعداد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، والتى شكلتها الوزيرة، بناء على تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء.

وتضم اللجنة كلا من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، وأربعة يمثلون القطاعات المختلفة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، والعدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والسياحة، والزراعة، واستصلاح الأراضى، والتجارة، والصناعة، وقطاع الأعمال العام.

وأكدت نصر أهمية إنجاز مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بشكل سريع، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، مع مراعاة جميع الاقتراحات المقدمة من مختلف الوزارات والهيئات، من أجل تيسير جميع الإجراءات على المستثمرين.

وبحث الاجتماع، اقتراحات الوزارات المقدمة حسب تخصص كل وزارة لوضعها فى مسودة اللائحة التنفيذية، واتفقت اللجنة، على عقد اجتماعين خلال الأسبوع المقبل، لاستكمال إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

وعقدت الوزيرة اجتماعا أيضا مع شركات المناطق الحرة الخاصة، لإزالة أى عقبات تواجه عمل تلك الشركات وتوفير جميع المعلومات التى تؤكد أهمية هذه المناطق، وعدد العمالة فيها ودورها الاستثمارى فى دعم الاقتصاد المصرى، والمسئولية المجتمعية لها، واقتراحاتهم المتعلقة باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

وأكدت أن قانون الاستثمار الجديد أبقى على المناطق الحرة الخاصة، فى إطار أهميتها، موضحة أن الأهم من قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية هو تفعيله.

وتضم المناطق الحرة الخاصة 212 مشروعا، بإجمالى رءوس أموال 5.5 مليار دولار، واستثمارات 11.5 مليار دولار، وتقوم بالتصدير للخارج بنحو 4 مليارات دولار، وتوفر 83 ألف فرصة عمل مباشرة.

وفى سياق متصل، قالت سحر نصر إن الوزارة أجرت تعديلات فى قانون سوق المال، وأن مجلس إدارة البورصة الجديد، سيضم ممثلا عن الشركات الصغيرة ، مؤكدة أن الوزارة حريصة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الحكومة تعمل مع مؤسسات التمويل الدولية، على دعم القطاع الخاص وصغار المستثمرين والمناطق الأكثر احتياجا، من أجل توفير فرص عمل للشباب.

وأشارت إلى الاتفاق الذى وقعته مع الصندوق السعودى للتنمية، لتأسيس شركة مصر لريادة الأعمال، بهدف الاستثمار فى الشركات الناشئة والصغيرة ودعم التنمية الاقتصادية فى مصر برأس مال 25 مليون دولار، وتستهدف زيادة رأس مالها إلى 50 مليون دولار.

وردا على عدد من تساؤلات الحضور، أوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على حل مشكلات المستثمرين بالتنسيق مع الوزارات حسب المجال الذى يستثمر فيه كل فرد، وهو ما يمثل أولوية لديها، مشيرة إلى أن دمج الاستثمار مع التعاون الدولى ساعد بشكل كبير فى الترويج للإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى مجال الاستثمار أمام مؤسسات التمويل الدولية، مما يساهم فى تحسين ترتيب مصر فى تقارير المؤسسات الدولية.

وأوضحت أن الوزارة تنسق مع باقى الوزارات فى الشركات التى سيتم طرحها فى البورصة، ومنها وزارة قطاع الأعمال العام، وسيتم إجراء تقييم حاليا لنحو 580 شركة لبحث اختيار المؤهل منها للطرح فى البورصة، مؤكدة أن الهدف من هذا البرنامج هو إعطاء فرصة للمواطن المصرى للمساهمة فى هذه الشركات أثناء طرحها فى البورصة، وزيادة استثماراتها وليس خصخصتها.

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء وافق على تمثيل وزارة قطاع الأعمال العام فى اللجنة المعنية، بطرح الشركات فى البورصة، مشيرة إلى أنها تتواصل مع وزارتى النقل والإسكان لاختيار الشركات المؤهلة لإدراجها ضمن برنامج الطروحات.

وأكدت الوزيرة أن باب مكتبها مفتوح لجميع المستثمرين، وأنها تتواصل معهم للتأكد من حل مشكلاتهم، مشيرة إلى أن معظم المحافظين حريصون على إعطاء الوزارة نسخة من الفرص الاستثمارية فى كل محافظة، لعرضها ضمن الخريطة الاستثمارية الشاملة، خاصة أن الوزارة تركز على الميزة النسبية فى كل محافظة.

ومن جانبه، قال عبد الله الإبيارى، رئيس الجمعية العامة للاستثمار المباشر، إن الجمعية تعمل على دعم الشركات الناشئة، لما لها من دور فى التنمية بشكل سريع، موضحا أن الوضع الحالى للاقتصاد المصرى أصبح جاذبا للاستثمار.

وكشف عن تقدم بنك الاستثمار الإقليمى «رينسانس كابيتال» للحصول على رخصة للعمل كبنك استثمار فى مصر، كما أن شركة «كارلايل» الأمريكية تنوى استثمار 100 مليون دولار بمصر خلال الشهور المقبلة، وهو ما يدل على أهمية السوق المصرية.

واتفق مع وزيرة الاستثمار فى أن تكون الجمعية حلقة وصل بين الوزارة والمستثمرين، لتقديم الشكاوى فى إطار تهيئة المناخ الاستثمارى وحل المشكلات.

فيما قال الدكتور عبد المنعم عمران، الرئيس التنفيذى لشركة «بى بى بارتنرز» أن شركته دخلت بحصة كاملة فى شركة مدينة نصر، وهى شركة قطاع عام.

وأشار إلى أن هذه الشركة أصبحت تنافس شركات التنمية العقارية، مضيفا أن شركته تعمل فى البورصة، وهى فى سبيل عمل طرح خلال شهر أكتوبر المقبل، مما يتيح لها فرصة زيادة رأس المال، وإعطاء فرصة للمستثمرين.