سحر نصر: حل منازعات استثمارية في قناة السويس بقيمة 2 مليار دولار

توفير 2800 فرصة عمل.. وتأسيس 3716 في أخر 3 شهور برأس مال 6.7 مليار جنيه قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الحكومة اهتمت بفض منازعات المستثمر المصرى قبل الأجنبى، لأن المستثمر المحلى يعد مرآة الوضع الاستثمارى لجهة…

توفير 2800 فرصة عمل.. وتأسيس 3716 في أخر 3 شهور برأس مال 6.7 مليار جنيه





قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الحكومة اهتمت بفض منازعات المستثمر المصرى قبل الأجنبى، لأن المستثمر المحلى يعد مرآة الوضع الاستثمارى لجهة الاستثمار الأجنبية

وخلال كلمتها بمؤتمر أخبار اليوم مساء اليوم الأحد، أضافت أنه تم حل مشاكل للمستثمرين من خلال فض المنازعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المقرر أن تقوم بضخ استثمارات بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار.

وأكدت أن الحكومة حرصت على تعديل التشريعات الخاصة بالاستثمار، لخلق مناخ استثمارى جاذب للاستثمارات الداخلية والخارجية، وأن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة، وعلى رأسها قانون الاستثمار، خطوة مهمة لتوفير بيئة عمل تتناسب مع الوضع الحالى

وأشارت إلى أن آخر قانون استثمار سابق وُضع منذ 20 عاما، وكذلك قانون الشركات، بجانب التشريعات الخاصة بالجهاز المالى غير المصرفى، مثل والتأجير التمويلى والتخصيم، والتعديلات الخاصة بقانون سوق المال، والنقل الجماعي موضحة أن تلك التشريعات تساهم فى تحقيق مفهوم الشمول المالى.

** الأولوية لدعم الإصلاح الاقتصادي

وتابعت الوزيرة، أن الحكومة تضع أولوية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومي، وتحفيز الاستثمار، وتوفير مناخ داعم وجاذب له، وفي إطار الإصلاح يتم التركيز على المشروعات التنموية الكبرى في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، فضلاً عن المشروعات الخاصة بشبكة الطرق والمواصلات، وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة، وتطوير الخدمات العامة في مختلف محافظات الجمهورية، كما تساهم هذه المشروعات بصورة مباشرة في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، حيث يُعد توافر بنية تحتية حديثة ومتطورة من أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين.

وذكرت الوزيرة، أن برنامج الحكومة يضم 4 محاور هم الاصلاحات المالية والنقدية وتحسين مناخ الاستثمار والاعمال والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى لن ينجح دون وجود حزمة للحماية الاجتماعية، موضحة أن للقطاع الخاص دور كبير فى توفير الوظائف مما يساهم فى تقليل البطالة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تهدف إلى تحقيق معدلات نمو عالية من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تؤدى إلى زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإتاحة فرص العمل، وتحقق نمواً مستداماً وعادلاً يستفيد منه الجميع، حيث يتم العمل بوتيرة سريعة ونسابق الزمن لتحقيق هذه الأهداف التي يستفيد منها أبناء الوطن في الصعيد والدلتا والحضر والمحافظات الأكثر احتياجًا.

وأكدت الوزيرة، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، كان حريص على التحرك سريعا فى الاصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار والاعمال، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت أن قانون الاسثتمار الجديد وضع ضمانات للمستثمر، وكذلك العديد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص، وزيادة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار ولائحته ُتمثل خطوة هامة تسعى من خلالها الحكومة إلى تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الترويج للاستثمار على رأس أولوياته، حل أى مشكلة للمستثمر المصرى، لأن المستثمر الاجنبى لن يأتى إلى مصر دون حل مشاكل المستثمر المحلى، موضحة أن قانون الاستثمار وضع اطار محدد من الحوكمة والشفافية والمساءلة، كما أن مركز خدمة المستثمرين يتضمن ممثلين عن مختلف الجهات والوزارات المعنية بانهاء اجراءات المستثمر مثل هيئة الرقابة المالية ووزارات المالية والتجارة والصناعة والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والخارجية وبنكى مصر والاسكندرية، وذلك من أجل التسهيل على المستثمر فى انهاء اجراءاته بشكل سريع.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من خريطة مصر الاستثمارية الشاملة لكافة الفرص فى مختلف المجالات مثل الزراعة والصناعة والاسكان والاتصالات والبترول والبناء والتشييد والتعليم والصحة.

** بداية جني بعض الثمار

وذكرت الوزيرة، أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بدأت تُجني بعض الثمار الإيجابية، حيث ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الحالي بنسبة 15% ليصل إلى 7.9 مليار دولار مقارنة بـ 6.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مضيفة أنها تستهدف استمثمارات أجنبيه بقيمه 12 مليار دولار.

وأضافت أن عدد الشركات المؤسسة في أخر 3 شهور بلغ 3716 بزيادة 24 % عن نفس المده في العام الماضي، كما زاد رأس المال المصدق بقيمه 21 % بقيمه 6.7 مليار جنيه، وكذلك أرتفعت عدد فرص العمل المتاحة لتصل إلي 2800 فرصة مقارنه بـ 1200 فرصة الشهر الماضي.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه وفقاً لتوجهات القيادة السياسية في مصر بوضع الشباب على رأس أولوياتهم وإشراكهم في صناعة القرار، فقد أطلقت الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أول صندوق استثماري تنموي في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية، والذي سيُركز في المقام الأول على دعم رواد الأعمال الشباب، وتشجيعهم على الاستثمار في الجهات الاستثمارية ذات البُعد الاجتماعى.

وأكدت د. سحر نصر، أنه تم توقيع 13 اتفاقيه بقيمه 653 مليون دولار لتمويل بناء 13 محطة للطاقة الشمسية بالقرب من أسوان والذي يمثل حال إتمامه أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم لتوفير فرص العمل للشباب.

