سحر نصر: توقيع اتفاقيتين لدعم الشركات الناشئة بقيمة 250 مليون جنيه

د.شهاب مرزبان : الاتفاقيتان ضمن “فكرتك شركتك” .. وحسن العطاس: تساعد الشباب على تنفيذ مشروعاتهم الابتكارية المال – خاص: وقعت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اتفاقيتين استثمارتين مع لجنة منحة المملكة العربية السعودية، للمساهمة فى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر، ودعم العاملين فى منظومة النقل التشاركى وقطاع الرعاية الصحية، وذلك بقيمة إجمالية 250 مليون جنيه، فى إطار مبادرة “فكرتك شركتك” بالتعاون مع الصندوق السعودى للتنمية، بحضور د. محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، و محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، والنائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و محسن عادل، نائب رئيس البورصة. ووقعت الوزيرة، الاتفاقية الأولى مع د. شهاب مرزبان، رئيس الجانب المصرى فى لجنة المنحة السعودية، والمهندس حسن العطاس، رئيس الجانب السعودى بلجنة المنحة وكل من حازم موسى، و سعيد زعتر، عضوا مجلس إدارة شركة “بلس” للتأجير التمويلى، إحدى الشركات التابعة لشركة ثروة كابيتال، بقيمة 100 مليون جنيه، وووقعت الوزيرة الاتفاقية الثانيةن مع المهندس حسن العطاس، وكل من أحمد الخولي، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، و طلال العياط، مدير الإدارة المالية بالشركة، و فاطمة لطفى، عضو مجلس إدارة الشركة، بقيمة 150 مليون جنيه. وأشارت الوزيرة، إلى أن هاتين الاتفاقيتان تفعيلا لقانون الاستثمار، وما نص عليه من دعم المستثمر الصغير وريادة الأعمال، بالإضافة إلى دعم القطاع المالى غير المصرفى فى قطاع التأجير التمويلى. وأوضحت أن الاتفاقيتين لتمويل المشروعات متناهية الصغر والمستثمر الصغير لخلق فرص عمل، مشيرة إلى أن المستفيد من هذه الاتفاقيات هم الشركات الناشئة، كما تهدف لدعم قطاع الرعاية الصحية، بما يستهدف تجهيز العيادات ومعامل التحاليل، إضافة إلى دعم العاملين فى النقل التشاركى، وتمويل محطات الطاقة الشمسية للمصانع الصغيرة. و أشارت أن الوزارة ستعمل مع شركاء مصر فى التنمية والقطاع الخاص لدعم رواد الأعمال، وتوفير دعم كامل لهم لا يقتصر فقط على التمويل ولكن أيضا التدريب الفنى، مؤكدة أن هذه الاتفاقيتين تعد من النماذج التى تربط بين الاستثمار والتعاون الدولى من خلال المنح والاستثمار، وقدمت شكرها للصندوق السعودى للتنمية على دعمه للمستثمر الصغير فى مصر. وذكر د. شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشئون الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، أن هذا البرنامج ضمن منحة من الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 200 مليون دولار، موضحا أن الاتفاقية الموقعة مع شركة “بلس للتأجير التمويلى” تستهدف تقديم خدمات التأجير التمويلى للمشروعات متناهية الصغر، و المستفيد من هذه الاتفاقية هم العاملون فى مجال النقل التشاركى، أما الاتفاقية الثانية مع “هيرميس للتأجير التمويلى” تدعم الرعاية الصحية والمشروعات متناهية الصغر، مشيرا إلى هذه الاتفاقيات ضمن برنامج “فكرتك شركتك” الذى أطلقته الوزارة لدعم ريادة الأعمال فى جميع القطاعات. وأوضح المهندس حسن العطاس، رئيس الجانب السعودى، عن لجنة منحة المملكة العربية السعودية، أن هذه الاتفاقيتين تساعد الشباب على تنفيذ مشروعاتهم الابتكارية، ومنها النقل التشاركي مما يساهم في خلق فرص العمل، وهذا يأتي في إطار الدعم المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية لمصر عن طريق الصندوق السعودي للتنمية. وقال أحمد الخولي، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي: “تأتي الاتفاقية دعما لسياسة الشركة في رفع نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحفظة، وتفعيل اتفاقيات التعاون المبرمة مع العديد من الموردين في قطاعي الطاقة المتجددة والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تنفيذ خطة الشركة للتوسع الجغرافي عدد في من المحافظات المستهدفة. وأضاف : “المبلغ التمويلي وقدره 150 مليون جنيه يعطي دفعة لرفع نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمحفظة من 8% الى 20% بنهاية 2018، إضافة إلي زيادة قاعدة العملاء الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال إلي توزيع أفضل للمخاطر بمحفظة الشركة، كما أن تلك الاتفاقية، تأتي استكمالاً لخطة الشركة في تنويع مصادر التمويل لتتماشى مع متطلبات السوق، مما يساهم في زيادة المرونة في تقديم أساليب تمويل مبتكرة بتكلفة مناسبة”. وقال حازم موسى، الرئيس التنفيذى لمجموعة “ثروة كابيتال” : ” إن مشاركتنا فى مبادرة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع لجنة منحة المملكة العربية السعودية جاء فى إطار برامجنا لتمويل أنشطة النقل التشاركى، و سعينا للوصول إلى سبل ومصادر تمويلية من شأنها أن تخفف العبء على مشترو السيارات، مما يعمل على زيادة الدخل الشهرى ورفع المستوى المعيشى لهم. وأضاف :”اننا فى “ثروة كابيتال” ندرك أهمية تصميم حلول مالية مبتكرة لتلائم احتياجات العميل، ومن هنا جاء تعاوننا مع مقدمى خدمات حجز السيارات الخاصة عبر تطبيق الهواتف الذكية، و أولها البرنامج الرائد مع شركة كريم برنامج “عربيتك..مشروعك” الذى صمم خصيصا ليلائم احتياجات سائقي كريم، يخلق الفرصة لكل كابتن من الاستفادة من دخله بصورة كاملة مع سداد أقساط السيارة، عن طريق تطبيق الهاتف الذكى مما يخلق فرص عمل، ونهدف من خلال مشاركتنا فى المبادرة إلى توسيع نطاق الخدمة ليستفيد من البرنامج عدد أكبر من مقدمى الخدمة فى شركات النقل التشاركى”.

