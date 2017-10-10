سحر نصر توقع 3 اتفاقيات مع ألمانيا بـ320 مليون يورو

أحمد عاشور: وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017م، 3 اتفاقيات مع الدكتور جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني، وبنك التعمير الألماني بقيمة 320 مليون يورو، في إطار انعقاد اللجنة الثانية للتعاون الثنائي بين البلدين، بحضور الدكتور م

أحمد عاشور:

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017م، 3 اتفاقيات مع الدكتور جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني، وبنك التعمير الألماني بقيمة 320 مليون يورو، في إطار انعقاد اللجنة الثانية للتعاون الثنائي بين البلدين، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية، وممثلون عن وزارات الإسكان والتجارة والصناعة والري والزراعة، والسفير جيورج لوى، سفير المانيا لدى القاهرة.

وتضمنت الاتفاقيات، توقيع اتفاق الشريحة الأولى لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بقيمة 225 مليون يورو، من التمويل المخصص بقيمة 450 مليون يورو، واتفاق للتعاون المشترك تضمن جزء منه حصول مصر على تمويل إضافي بقيمة اجمالية تصل الى 45 مليون يورو لتمويل عدة مشروعات ومنها مشروع تشجيع التوظيف، ومشروع دعم نظام التعليم المزدوج المصري، و ومشروع كفاءة الطاقة، والبنية الاساسية، وتعاون مع بنك التنمية الألماني لدعم برنامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 50 مليون يورو.

وعقد وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والكهرباء والبيئة والتربية والتعليم اجتماعا اللجنة الثانية للتعاون الثنائى بين البلدين، مع جيرد مولر، حيث تم مناقشة سبل الاستفادة المستقبلية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات الاقتصادية.

ورحبت الوزيرة، بالوزير الالمانى، فى زيارته إلى مصر، مؤكدة على حرصها على تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وفى هذا الأطار، أكد الوزير الالمانى، على حرص بلاده على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادي، مشيدا باجراءات الاصلاح الاقتصادى التى تعمل عليها الحكومة المصرية، وتحسين بيئة الاستثمار والتى تشجع الشركات الالمانية على زيادة استثماراتها فى مصر، مؤكدا على العلاقة الاستراتيجية والعميقة بين مصر وألمانيا.

واستعرض وزير الكهرباء، خلال الاجتماع مشروعات الطاقة المتجددة التى تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع سيمنس، والمشروعات المستقبلية فى اطار تطوير قطاع الطاقة، وتحدث وزير التربية والتعليم عن المشروعات التي تقوم بها الوزارة خاصة في مجال التعليم الأساسي، واستعرض وزير البيئة الخطوات التي تقوم بها الوزارة في مواجهة التغيرات المناخية.

وتم خلال الاجتماع، بحث دعم المانيا لعدة مشروعات جديدة في مجالات التعليم وريادة الاعمال وتشجيع المشاريع الصغيرةوالمتوسطة، حيث تم الاتفاق على تعميق وتوسيع التعاون فى قطاع التعليم ومبادرة مواجهة تغير المناخ ودعم مبادرة ريادة الاعمال والمستثمر الصغير.

وتفقدت الوزيرة والوزير الالمانى اتوبيس مبادرة “فكرتك شركتك”، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، رئيس شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال ودار حوارا بين الوزيرة والدكتور جيرد مولر مع عدد من المتقدمين بافكار لانشاء شركات ناشئة، حيث اشاد “مولر” بالمبادرة، مؤكدا حرص بلاده على دعم ريادة الاعمال فى مصر.