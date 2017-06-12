سحر نصر توقع اتفاقيات بـ204 ملايين يورو مع ألمانيا

أحمد عاشور على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى المانيا، وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم 3 اتفاقات مع جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الألمانى، بقيمة 203.5 مليون يورو، فى مجالات الطاقة المتجددة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والرى.وكا



أحمد عاشور



على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى المانيا، وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم 3 اتفاقات مع جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الألمانى، بقيمة 203.5 مليون يورو، فى مجالات الطاقة المتجددة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والرى.

وكانت “المال” قد كشفت الخميس الماضي عن تفاصيل القروض الجديدة التى ستوقع عليها مصر مع الجانب الألماني.

وأوضحت نصر أن الاتفاقات هى “اتفاق التعاون الاقتصادى والتنموى” بقيمة 50 مليون يورو لتمويل مشروع “الطاقة المتجددة – محطة طاقة شمسية” لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروع “دعم التعليم والتدريب الفني والمهني” لوزارة التربية والتعليم، و”اتفاق لدعم القطاعات التنموية المختلفة” بمنحة بقيمة 12 مليون يورو لتمويل مشروع “دعم نظام التعليم المزدوج في مصر”، ومشروع “المبادرات الإصلاحية في القطاع الحكومي في مصر”، ومشروع “دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة”، واتفاق الأربعة مشاريع ذات الأولوية في إطار التعاون المالي بقيمة 141.5 مليون يورو، والذى يتضمن كلا من تمويل مشروع “مزرعة رياح خليج السويس” لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 72 مليون يورو، ومشروع “برنامج كفاءة استخدام الطاقة” لوزارة الكهرباء والطاقة والمجلس الأعلى للجامعات بقيمة 11 مليون يورو، ومشروع “تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة” للبنك الأهلي المصري بمبلغ 33.5 مليون يورو، ومشروع “البرنامج المتكامل لتحسين طرق الري والصرف” لوزارة الموارد المائية والري بقيمة 25 مليون يورو.

وأشادت نصر، بعلاقات التعاون الاقتصادى بين مصر والمانيا، مؤكدة أنها تعتبر من أفضل أشكال العلاقات الثنائية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية وتتصدر ألمانيا الاتحادية الدول الأوروبية المانحة من حيث حجم التمويلات والمنح السنوية، مشيرة إلى أن تركز استراتيجية التعاون الألماني المصري على 4 محاور وهى التنمية الاقتصادية المستدامة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والموارد المائية والري والصرف الصحي والمخلفات الصلبة.

وأعربت سحر نصر، عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الالمانية فى مصر، بما يساهم فى زيادة ترتيب المانيا فى الدول المستثمرة فى مصر، لتكون فى مرتبة متقدمة عن المرتبة الحالية وهى الـ20، حيث تبلغ عدد الشركات الالمانية 1039 شركة حاليا، مشيرة إلى أن مصر مشاركة فى صندوق تمكين المرأة اقتصاديا بالتعاون مع البنك الدولى ومبادرة الشراكة فى افريقيا والتى تتبناها المانيا خلال رئاستها مجموعة العشرين، حيث يهدف الصندوق إلى تحسين الوضع الاقتصادى للمرأة، ومنحها المزيد من الفرص فى سوق العمل، وضمان تمثيل اكبر لها فى ريادة الأعمال.