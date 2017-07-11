سحر نصر توقع اتفاقا مع شركتين للاستثمار بالكيانات الناشئة

أحمد عاشور وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، في الحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية اتفاقية مع كل من أحمد الألفي، مؤسس شركة فلات 6 لابز، وشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار وذلك للاستثمار فى الشركات الناشئة بقيمة 10 ملايين جنيه.وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن



أحمد عاشور

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، في الحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية اتفاقية مع كل من أحمد الألفي، مؤسس شركة فلات 6 لابز، وشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار وذلك للاستثمار فى الشركات الناشئة بقيمة 10 ملايين جنيه.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الهدف من توقيع اليوم هو تشجيع استثمارات القطاع الخاص في مصر من خلال تشجيع الابتكار ودعم رواد الأعمال الشباب في مشروعاتهم، والتي تهدف إلى تمكين الشباب وتوفير فرص العمل وتكافؤها للشباب المصري في جميع المحافظات من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة رأس المال، مشيرة إلى أن هدف الوزارة هو مساعدة المستثمر الصغير والمشروعات الناشئة، في ظل حرص الوزارة على توفير فرص متساوية لكل المستثمرين كبار وصغار وتقديم الدعم الفنى والمادى لهم.

وأوضحت الوزيرة، أن قانون الاستثمار نص على دعم مشروعات الشباب، مشيرة إلى حرص الوزارة على دعم الشباب والذين يمثلون نحو 50 % من سكان مصر، مؤكدة أن هناك أولوية لدى الوزارة لدعم المشروعات الناشئة للشباب، فى ظل اطار تشريعى يسهل على المستثمر الصغير.

و ذكرت الوزيرة، أن الوزارة هدفها دعم أصحاب المشروعات لتطوير مهاراتهم وتوفير البيئة المناسبة لنجاح مشروعاتهم، ومساعدتهم لاختيار سوق العمل المناسب لهم، وتحسين نماذج أعمالهم وزيادة الشركات الناشئة، وتقديم الموارد اللازمة لها من حيث تقديم الدعم الإدارى والاستشارات القانونية واقامة تدريبات لاصحاب المشاريع والعاملين بها .

وأوضحت الوزيرة أن هذا الاتفاق يأتى بالتعاون مع كل من مؤسسة التمويل الدولية التى تقدم تمويل يصل إلى 2 مليون دولار إلى “فلات 6 لابز”، والصندوق المصرى الأمريكى لريادة الأعمال، حيث تستثمر شركة “فلات 6 لابز” والتي ستستثمر في حوالي 100 شركة مصرية ناشئة، وستسعى إلى دعم 300 من رائدي الأعمال خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مشيدة بدعم الصندوق السعودى للتنمية للمستثمر الصغير خلال الفترة الماضية.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه سيتم تخصيص شباك خاص لرواد الأعمال فى مركز خدمة المستثمرين، موضحة أن التمويل وحده لن يكفى لدعم المستثمر الصغير لذلك سيتم العمل على توفير تدريب له وتنمية المهارات بالتعاون مع الأمم المتحدة، مؤكدة أن أول مبادرة ستقوم بها بعد انضمامها لعضوية المجلس الاستشارى التابع لصندوق الأمم المتحدة للآثر الاجتماعى هو تنمية مهارات المستمر الصغير.

وقال الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال، أن رأس مال شركة مصر لريادة الأعمال، حاليا 451 مليون جنيه، وهناك مفاوضات مع الشركاء فى التنمية لكى يصل رأس ماله إلى مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى للصندوق هو الاستثمار فى القطاع الخاص، والبداية مع فلات 6 لابز باستثمار نحو 10 مليون جنيه بهدف دعم أصحاب المشروعات والشركات الناشئة، موضحا أنه يتم التعاون مع الصندوق المصرى الأمريكى لريادة الأعمال.

وأضاف:”أن الشركة تركز على زيادة الاستثمارات والتواصل مع الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع فى مصر، وتساهم فى سد الفجوة التمويلية للشركات الناشئة، من خلال توفير تمويل للمساهمة فى رِؤوس أموال هذه الشركات، سواء كانت عن طريق مباشر أو غير مباشر من خلال حضانات ريادة الأعمال أو صناديق رأس المال المخاطر، ما سيكون له من أثر إيجابى على مساندة هذه الشركات الناشئة ودفعها إلى النمو”.

وقال حسن العطاس، عضو مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال، إن المملكة السعودية تساهم فى هذا المشروع عن طريق مساهمتها فى رأس مال شركة مصر لريادة الأعمال.

وقال أحمد الالفى، مؤسس شركة فلات 6 لابز، إن اعلان اليوم يعد خطوة هامة إلى الأمام بالنسبة إلى رائدى الاعمال والمشاريع الناشئة في مصر.

وأضاف: أن الاستثمار الجديد من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والصندوق المصرى الامريكى لريادة الاعمال يعكس التزامهما القوي لدعم المواهب المصرية المحلية وتوفير رأس المال للشركات الناشئة المصرية.