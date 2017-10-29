سحر نصر توافق على مساندة مبادرة تصدير العقار المصرى

هاجر عمران وافقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على مناقشة مبادرة إستراتيجية تصدير العقار المصرى، على أن تكون أحد الرعاة والملاك أو الـowners الأساسيين للإستراتيجية. جاء ذلك ردا على طلب حازم شريف، رئيس مجلس إدارة شركة "المال جى تى إم"، بختام الجلسة الافتتاحية لمؤتم



هاجر عمران

وافقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على مناقشة مبادرة إستراتيجية تصدير العقار المصرى، على أن تكون أحد الرعاة والملاك أو الـowners الأساسيين للإستراتيجية.

جاء ذلك ردا على طلب حازم شريف، رئيس مجلس إدارة شركة “المال جى تى إم”، بختام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التطوير العقارى الثانى، الذى تنظمه الشركة اليوم.

وأوضح شريف أن الإستراتيجية يرأسها المهندس هشام شكرى، رئيس شركة رؤية للاستثمار العقارى والسياحى، ويشارك فيها حسن حسين، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير الأولى للتنمية والاستثمار العقاري، ومعتز محمود، رئيس لجنة الإسكان فى مجلس النواب، مضيفا: نطمع فى مساندتك للإستراتيجية وعقد اجتماعات بشأن إزالة عقبات الاستثمار من سوق العقارات وهو شىء لا يختلف عليه أحد.

من جهتها قالت سحر نصر إن إزالة عقبات الاستثمار من أولوياتها الفترة المقبلة، مؤكدة أنها على تواصل دائم بجميع مستثمرى قطاع العقارات المصرى نظرا لأهميته في التنمية، معربة عن شكرها لمجلس النواب على دوره فى الخروج باللائحة النهائية لقانون الاستثمار مؤخرا.