سحر نصر: تلقينا 3650 طلبا فى إطار مبادرة فكرتك شركتك

هاجر عمران أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، استقبال نحو 3650 فكرة من الشباب بمشروعات مختلفة من الـ27 محافظة على مستوى الجمهورية، خلال 12 يوما فقط من إطلاق مبادرة فكرتك شركتك. وقالت خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التطوير العقارى الثانى، الذى تنظمه شركة المال جى تى إم، ا



هاجر عمران



أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، استقبال نحو 3650 فكرة من الشباب بمشروعات مختلفة من الـ27 محافظة على مستوى الجمهورية، خلال 12 يوما فقط من إطلاق مبادرة فكرتك شركتك.

وقالت خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التطوير العقارى الثانى، الذى تنظمه شركة المال جى تى إم، اليوم: أستطيع أن أعلن نجاح المبادرة، وأنا بالفعل سعيدة بها جدا.

وأضافت: وصلنا أمس إلى 117 مستثمرا مستعدا للتمويل حتى 500 ألف جنيه، كما سيتم توفير دورات تدريبية لمدة 4 شهور للمرحلة الثانية من المشروع، مؤكدة أن الوزارة ستدخل شراكة مع الشباب فى التمويل على أن توفر لهم الدعم الفني والتقنى.

جاء ذلك ردا على سؤال وجهه حازم شريف، رئيس مجلس إدارة شركة “المال جى تى إم” مدير الجلسة الافتتاحية.