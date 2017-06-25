سحر نصر تلتقى المرشحين للتمثيل العسكرى فى الخارج

أحمد عاشور :

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بضباط القوات المسلحة المرشحين للتمثيل العسكرى فى السفارات المصرية في الخارج وزوجاتهم.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك برنامج اقتصادى واجتماعى تعمل عليه الحكومة، مشيرة إلى أنه لا برنامج اقتصادى ينجح دون وجود حزمة اجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا، وتحسين مستوى معيشة المواطن.

وأكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يتضمن مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، بما يساهم فى توفير فرص العمل للشباب، والقضاء على البطالة، إضافة إلى دعم التعليم والصحة.

ودعت ضباط القوات المسلحة المرشحين للتمثيل العسكرى فى السفارات المصرية في الخارج وزوجاتهم، إلي توضيح الصورة الحقيقية عن مصر فى الخارج، والرد على أى أمور خاطئة بعرض الصورة من مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن مصر تعمل على ضخ استثمارات جديدة، وجذب الكثير من المستثمرين، وتدعم المرأة، والدليل إطلاق الرئي عبد الفتاح السيسى، عام 2017 عاما للمرأة، وتمثيلها بأكبر نسبة فى مجلس النواب، مشيرة إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين الوزارة وجمعيات المجتمع المدنى، والتى تتواصل مع الأسر الأكثر احتياجا، وتقوم بعمل مشروعات تنموية.

وذكرت الوزيرة، أن دور التعاون الدولى يتمثل فى توقيع عدد من الاتفاقيات مع مختلف الشركاء فى التنمية، من أجل دعم البرنامج الاقتصادى لمصر وإقامة مشروعات تنموية، إضافة إلى تعزيز علاقات مصر مع مختلف الصناديق العربية، وتحدثت، عن أنها طوال حياتها تتعلم وتعمل على التطوير من نفسها.

وأوضحت أنه يتم عمل منظومة تشريعية لتحسين بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عدد من الحوافز للمستثمر فى المناطق الأكثر احتياجا، كما يعطى ضمانات تضمن للمستثمر كافة حقوقه.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على ميكنة جديدة داخل مركز خدمة المستثمرين، مشيرة إلى أن المستثمر يفضل الاستثمار فى مصر، نظرا لوجود عدد من المميزات منها قلة تكاليف الخدمات التى سيتحملها مثل الكهرباء والغاز فى مصر، مقابل ارتفاعها فى مختلف دول العالم.

وأشارت إلى أن اختيار الأمم المتحدة لها كأول سيدة فى عضوية المجلس الاستشارى التابع لصندوق الأمم المتحدة للآثر الاجتماعى، يجعلها تطرح الصورة الحقيقية عن مصر فى مجلس إدارة الأمم المتحدة، وعرض إنجازات الحكومة فى الخارج.

وأكدت أن الوزارة تعمل على أن يستثمر المستثمرون فى مختلف القطاعات، لذلك الخريطة الاستثمارية الجديدة التى تنسق فيها الوزارة مع جميع الوزارات، ستتضمن جميع الفرص الاستثمارية فى مختلف أنحاء الجمهورية، إضافة إلى أماكن الخدمات، مثل المطار والمستشفى والمدرسة والإسكان، والميزة النسبية فى كل محافظة.​