سحر نصر تكلف الاستثمار بإجراء مسح لمشكلات المناطق الحرة

أحمد عاشورقالت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار كلفت الهيئة بإجراء مسح لمشاكل المناطق الحرة خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والصرف الصحى.جاء ذلك خلال الجولة التى تقوم بها وزيرة الاستثمار فى المنطقة الحرة العامة بالعامرية بحضور

أحمد عاشور

قالت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار كلفت الهيئة بإجراء مسح لمشاكل المناطق الحرة خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والصرف الصحى.

جاء ذلك خلال الجولة التى تقوم بها وزيرة الاستثمار فى المنطقة الحرة العامة بالعامرية بحضور محافظ الإسكندرية وأعضاء مجلس الشعب ومجموعة من المستثمرين.

وطلبت زوبع من محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان الحصول على أراض لإجراء توسعات فى المنطقة الحرة العامة بالعامرية خاصة أن نسب الإشغال تكاد تصل إلى 100%.

ومن جانبه رحب محافظ الإسكندرية بطلب هيئة الاستثمار ووعد بتوفير أرض لإجراء توسعات للمنطقة الحرة.