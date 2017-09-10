سحر نصر تفتتح مصنعا لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات

المال ـ خاص: افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم المصنع الثانى لشركة "إس إى وايرنج سيستمز إيجيبت" الإنجليزية اليابانية، بمدينة 6 أكتوبر، لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، حيث تعد الشركة تابعة لشركات سوميتومو العالمية اليابانية، الرائدة فى…

المال ـ خاص:

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم المصنع الثانى لشركة “إس إى وايرنج سيستمز إيجيبت” الإنجليزية اليابانية، بمدينة 6 أكتوبر، لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، حيث تعد الشركة تابعة لشركات سوميتومو العالمية اليابانية، الرائدة فى مجال صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات، ويبلغ حجم استثمارات شركة “إس إي وايرنج سيسمز إيجيبت” فى مصر نحو 5.4 مليار جنيه، ويبلغ رأس مال المصنع الجديد نحو 200 مليون جنيه.

وحضر الافتتاح كل من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والسفير تاهرو كاجوا، السفير اليابانى لدى القاهرة، وكيفن فيليبس، رئيس عمليات شركة سوميتومو بأوروبا.

واعربت الدكتورة سحر نصر، عن أن هذا المصنع دليل على شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصرى، ومن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى على أرض الواقع، كما أنه يوفر نحو 40% فرص عمل المرأة، وقدمت الوزيرة شكرها لكافة الشركاء فى التنمية، لدورهم فى دعم الاستثمارات فى مصر، بما يساهم فى زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل وزيادة التكنولوجية الحديثة، وتنمية مهارات العمالة وتدريبهم.

وأوضحت الوزيرة أن الهدف الرئيسى للوزارة هو إتاحة مناخ استثمار مناسب وجاذب للقطاع الخاص، بما يساهم فى ضخ استثمارات أجنبية تتضمن أفضل تكنولوجية حديثة، مشيرة إلى أن أفضل طريقة لخفض الأسعار هو زيادة الاستثمارات فى مصر.

وذكرت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تطوير المناطق الحرة والاستثمارية وتوفير كافة البنية الأساسية للمستثمر فيهم، إضافة إلى إنشاء مناطق استثمارية جديدة لتتسع لأكبر عدد من المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، مؤكدة أن النجاح لن يتم دون شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والشركاء فى التنمية، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على الإطار التشريعى لإزالة أى عقبات تواجه المستثمرين.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن هذا المصنع الثانى دليل على أن مصر جاذبة للاستثمارات، مشيدا بجهود الدكتورة سحر نصر، فى توفير مناخ مناسب للاستثمار، وأكد السفير اليابانى لدى القاهرة، أن اليابان تعمل على زيادة استثماراتها فى مصر، من أجل دعم الاقتصاد المصرى.

وأوضح كيفن فيليبس، رئيس عمليات شركة سوميتومو بأوروبا، أن الشركة انفقت نحو 100 مليون دولار استثمارات فى مصر، كما انفقت 65 مليون دولار للرواتب بالعملة المحلية، وقد تخطت مبيعاتها 250 مليون دولار حتى الان، ويعمل فى مصنع بورسعيد نحو 3 الاف عامل، معربا عن تطلع شركته للعمل فى مصر خلال الفترة المقبلة، وزيادة حجم استثمارتها.



