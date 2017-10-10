سحر نصر تفتتح مركز أوبر للخدمة المتميزة بالقاهرة

أحمد عاشور افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، مركز شركة "أوبر" الجديد في مصر للخدمة المتميزة في القاهرة، الذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط، بتكلفة استثمارية تقدر بـ20 مليون دولار، بحضورتوماس جولد برجر، القائم بأعمال…

أحمد عاشور

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، مركز شركة “أوبر” الجديد في مصر للخدمة المتميزة في القاهرة، الذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط، بتكلفة استثمارية تقدر بـ20 مليون دولار، بحضورتوماس جولد برجر، القائم بأعمال السفير الأمريكى لدى القاهرة، وبيير ديمتري، نائب رئيس الشركة والمدير العام الإقليمي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة أوبر، وعبد اللطيف واكد، مدير عام اوبر فى مصر، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وتجولت الوزيرة داخل مركز أوبر، مشيدة به لأنه يوفر أكثر من 700 فرصة عمل مباشرة للمصريين، مؤكدة على حرصها على توسيع نشاط الشركة ليشمل النقل الجماعى فى المحافظات، ومواصلة العمل على تطوير الشركة في مجال النقل والمواصلات خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة حريصة أن يكون هناك بيئة اعمال واصلاحات تشريعية تضمن ضخ القطاع الخاص استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتقديم خدمة افضل للمواطنين، مشيرة إلى أن مشروع قانون تنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، سيوفر اطار تشريعى ميسر لشركة اوبر والشركات الاخرى العاملة فى هذا المجال.

وذكرت الوزيرة، أن الأهم أن الاستثمارات أصبحت تتضمن تدريب فنى، مؤكدة أن جزء من التعاون الاقتصادى بين مصر وامريكا يقدم لمشروعات الشباب.

وقالت شركة أوبر، إن مركز الخدمة المتميزة، هو أول مركز أعمال من نوعه في المنطقة، ومن ثم أكبر مركز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلي جانب كونه محوراً رئيسياً لدعم العملاء في المنطقة والمصدر الرئيسي لمعرفة آراء العملاء وقياس جودة الخدمة.

وذكرت الشركة أن مركز الخدمة المتميزة” هو الاستثمار الأول من نوعه لـ “أوبر” في منطقة الشرق الأوسط والثالث بعد اثنين من الاستثمارات المماثلة في أوروبا، واستطاعت أوبر بالفعل من خلال استثماراتها في الشرق الأوسط في السنوات الثلاثة الماضية تمكين الآلاف من زيادة دخولهم وتحسين المستوى المعيشي لعائلاتهم، وتوظيف 30٪ من إجمالي الفريق من المتخصصين الذي سوف يبدأ العمل في المركز.

وأكد بيير ديمتري، نائب رئيس الشركة والمدير العام الإقليمي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة أوبر، علي التزام شركته مصر من خلال إستثمار ما يزيد عن 20 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة حتى تصبح القاهرة مركزاً لدعم العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحا أن السوق المصري يعتبر من أسرع الأسواق نمواٌ التي تعمل بها أوبر على مستوى العالم.

وأضاف ديمتري: “دعم العملاء هو أحد أولوياتنا في أوبر، ونحن واثقون من اختيار القاهرة مقراً لمركز الخدمة المتميزة خاصة وأنها بمثابة المفتاح الرئيسي لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للسائقين والركاب”.