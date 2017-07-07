سحر نصر تفتتح فعاليات مؤتمر الشباب والتوظيف

المال- خاص تفتتح الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الأحد 9 يوليو 2017 فعاليات مؤتمر الشباب والتوظيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يُعقد تحت رعاية الوزارة ومركز التكامل المتوسطي، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة آنا ليندا، ومجموعة البنك الدولي.يحضر المؤتمر ال

المال- خاص

تفتتح الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الأحد 9 يوليو 2017 فعاليات مؤتمر الشباب والتوظيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يُعقد تحت رعاية الوزارة ومركز التكامل المتوسطي، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة آنا ليندا، ومجموعة البنك الدولي.





يحضر المؤتمر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، وأسعد عالم المدير القطري للبنك الدولي في مصر، وعماد الحمامي وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي، وممثلون عن حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعن القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، ورواد الأعمال الشباب.