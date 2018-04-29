سحر نصر تعلن تفاصيل خطتها لتنشيط الاستثمار

مدحت إسماعيل ودعاء محمود:قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر ستكون ضمن أكثر الدول استفادة من قرار مساهمي البنك الدولي بزيادة رأس المال البنك، حيث سيتم زيادات مخصصات التمويل للدول التي نجحت في تنفيذ خطط إصلاح اقتصادي، وعلى رأسها مصر.كان مساهمو البنك الدولي قد أقروا خلال

مدحت إسماعيل ودعاء محمود:

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر ستكون ضمن أكثر الدول استفادة من قرار مساهمي البنك الدولي بزيادة رأس المال البنك، حيث سيتم زيادات مخصصات التمويل للدول التي نجحت في تنفيذ خطط إصلاح اقتصادي، وعلى رأسها مصر.

كان مساهمو البنك الدولي قد أقروا خلال اجتماعات الربيع، الأسبوع الماضي، زيادة رأس المال المدفوع بقيمة 13 مليار دولار، بما يتيح رفع القروض الكلية إلى نحو 80 مليار دولار في السنة المالية 2019، من نحو 59 مليار دولار العام الماضي، لتصل في المتوسط إلى نحو 100 مليار دولار بحلول 2030.

وأكدت الوزيرة أنها لمست بنفسها تفاؤل المستثمرين الأجانب بمناخ الاستثمار في مصر، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، كما أعلنت زيادة عدد الشركات المؤسسة في مصر بنسبة 100% منذ بداية 2018، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

جاءت هذه التصريحات على هامش افتتاح الدكتورة سحر نصر مؤتمر بورتفوليو إيجيبت، الذي تنظمه شركة “المال جي تي إم” 2018، صباح اليوم، بحضور خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحسن عادل، نائب رئيس البورصة، واللواء محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة.

وقالت نصر إن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به مصر، حفز تدفق الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع حجم السوق الكبير للاقتصاد المصري، واتفاقيات التجارة الموقعة عليها مصر، التي تفتح مجال التصدير لحوالي 500 مليون نسمة في إفريقيا والمنطقة العربية.

وأشارت إلى أن مصر إحدى الخمس الدول التي تتمتع بموقع استراتيجي على طريق الحرير، الذي حظى باهتمام ونقاش كبير في اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين.

وأعلنت أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تمويل دولية كبيرة في مجال الصحة، بعد أن تم الإعلان عن تمويل تطوير منظومة التعليم بقيمة نصف مليار دولار خلال الأيام الماضية.