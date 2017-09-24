سحر نصر تعلن إطلاق أتوبيس مبادرة فكرتك شركتك

المال ـ خاص:



أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، إطلاق أتوبيس مبادرة “فكرتك شركتك”، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، وذلك امام مقر الوزارة فى صلاح سالم.



وتعد مبادرة “فكرتك شركتك” هي مبادرة مبتكرة لتشجيع المشروعات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، حيث يعتبر برنامج “فكرتك شركتك” أول إطلاقة لبرنامج مصر لريادة الأعمال بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس والبرنامج الانمائى للأمم المتحدة، وهو برنامج متكامل لتحفيز بيئة ريادة الأعمال في مصر.



وأوضحت الوزيرة أن منذ إطلاق المبادرة فقد تلقت “فكرتك شركتك” نحو 2100 فكرة حتى الآن، معظمها أفكار متميزة، مشيرة إلى أن أتوبيس المبادرة سيستمر لمدة فترة أمام مقر الوزارة للتعريف بالمبادرة وتلقى المزيد من الأفكار وللرد على أى استفسارات، موضحة أن الأتوبيس سيطوف المحافظات لمقابلة رواد الأعمال المشتركين.



وذكرت أن هذا البرنامج بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لعام 2017، ويتكون برنامج مصر لريادة الأعمال من أربعة عناصر أساسية، ألا وهم: التمويل، ومسرعات الأعمال، ومراكز خدمة الأعمال، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية والتنظيمية. توفر هذه الركائز الأربعة الأساس اللازم للمصريين لبدء مشروعاتهم مما يوفر فرص عمل جديدة ويساهم في النمو الاقتصادي.



وأكدت أن برنامج فكرتك شركتك سيجتمع أفكارًا مبتكرة وجديدة؛ حيث سيساعد البرنامج رواد الأعمال ويدعمهم ويعزز مشروعاتهم الناشئة لكي تنمو و تنافس بشكل فعال”، موضحة أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على دعم افكار الشباب، ودعت نصر كافة الشركاء فى التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص إلى دعم هذه المبادرة، مؤكدا على تحيز الوزارة لدعم الشباب خلال الفترة المقبلة.



وقال المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه تم تخصيص شباك للمبادرة في فروع مركز خدمة المستثمرين، مؤكدا دعم الهيئة الكامل للمبادرة.



وأضاف الدكتور شهاب مرزبان، المستشار الأول للوزيرة و رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال:” يمكن لأي شخص المشاركة في برنامج فكرتك شركتك. كل ما يحتاجه الشخص هو فكرة مشروع قابلة للتطبيق، فكرة مبتكرة لمنتج أو خدمة تتمتع بإمكانات نمو عالية وفريق مؤسس يمتلك المهارات اللازمة و المكملة لتحويل فكرتهم إلى مشروع مربح”.



وأوضح أن البرنامج هو منصة كاملة لمساندة الشباب فى مراحل مختلفة، وبالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، مشيرا إلى أن الشركة ستساهم مع الشركات الناشئة وستقوم بعمل برنامج تدريبى لمدة 4 شهور لهذه الشركات.

وذكر مرزبان أن مبادرة فكرتك شركتك تستهدف رواد الأعمال في مختلف أنحاء مصر، ويمكن للفرق التقديم من خلال ملء استمارة تقديم إلكترونية على الرابط التالي www.sherketak.com، وسيطوف اتوبيس فكرتك شركتك بمحافظات مصر لمقابلة رواد الأعمال المشتركين و منحهم فرصة كاملة للتقديم و لعرض فكرتهم، وسيتم اختيار أفضل المرشحين للمشاركة في برنامج مسرع الأعمال الناشئة “شركتك” وسيحصل المرشحون على تمويل أولي يصل الي 500,000 جنية مصري في مقابل حصة بسيطة من 4 إلى 8 % في الشركة، وسيوفر البرنامج كافة العناصر اللازمة التي يحتاجها أي مشروع ناشئ لينمو ويزدهر ويشمل ذلك الخدمات القانونية، والدعم التجاري، والتدريب والإشراف، وفرصة الوصول لمستثمرين، والمكان، وغير ذلك من ترتيبات.