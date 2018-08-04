سحر نصر تعقد لقاء مع 17 شركة مستثمرة في مصر

محسن عادل: هدفنا خلق مناخ استثمارى قوى لضخ استثمارات جديدة خليجيون فى حب مصر: سنروج للفرص الاستثمارية مستثمر إماراتى: نرى ترحيبا بالمستثمرين الخليجيين فى مصر المال ـ خاص: عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الاجتماع الدورى مع المستثمرين، بحضور محسن عادل، الرئ

محسن عادل: هدفنا خلق مناخ استثمارى قوى لضخ استثمارات جديدة

خليجيون فى حب مصر: سنروج للفرص الاستثمارية

مستثمر إماراتى: نرى ترحيبا بالمستثمرين الخليجيين فى مصر





المال ـ خاص:



عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الاجتماع الدورى مع المستثمرين، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة ورئيس لجنة حل مشاكل المستثمرين، وقيادات الهيئة من قطاعات خدمات الاستثمار والترويج والمناطق الحرة والشؤون القانونية ولجنة فض المنازعات، ومستثمرين يمثلون نحو 17 شركة تواصلوا مع الهيئة لعرض خططهم الاستثمارية والتحديات التى تواجه عملهم.

ورحبت الوزيرة، فى بداية الاجتماع بمحسن عادل، بعد تعيينه رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، معربة عن تطلعها بالعمل على تطوير الهيئة خلال الفترة المقبلة، بعد قرار السيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باعادة تشكيل الهيئة.

وأكدت الوزيرة، أن افضل طريقة للترويج للاستثمار هى ازالة العقبات أمام المستثمرين، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع من أجل إزالة اى معوقات تواجههم.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حريصة على الشراكة مع المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بعمل لجنتين مشتركتين مع وزارتى المالية والتجارة والصناعة للتنسيق معهما فى ازالة اى عقبات تواجه المستثمرين.

وأكد محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن ازالة العقبات التى تواجه المستثمرين يمثل اولوية قصوى لدى الهيئة العامة للاستثمار، قائلا:”احنا بنمسك فى المستثمرين لن نترك احد دون حل مشاكله”، مشيرا إلى أن الهدف هو خلق مناخ استثمارى قوى لضخ استثمارات جديدة، موضحا أن هذا الاجتماع الهدف منه الاستماع إلى اقتراحات ايضا المستثمرين، والعمل على زيادة استثماراتهم، وقدم “عادل” الشكر لفريق عمل هيئة الاستثمار على جهودهم خلال الفترة الماضية.

وعرضت عدد من الشركات ابرز التحديات التى تواجههم، وأوضح محمد ماهر عبد الخالق الملاح ، رئيس مجلس إدارة شركة توب تكس كلر، أن لدى الشركة مصنعين للغزل والنسيج باستثمارات 60 مليون جنيه وتوفر 100 فرصة عمل، كما تقوم بالتصدير.

وقدم شريف جمال، صاحب شركة تحت التأسيس فى مجال الغزل والنسيج، الشكر للوزيرة وفريق العمل على لقاءاتهم الدورية مع المستثمرين، وازالة اى عقبات تواجههم، مشيرا إلى أنه يرغب في اقامة مشروع فى مجال الغزل والنسيج بمحافظة المنيا، وفى هذا الأطار، أكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار نص على وجود حوافز للمستثمرين فى المناطق الأكثر احتياجا ومنها محافظات الصعيد.

وأوضح إبراهيم على إبراهيم دعبيس، رئيس شركة أفضلون، أن شركته ترغب فى الاستثمار فى قطاع الأسمدة، مشيرا إلى أن ما يشجعه على ذلك تحسين الحكومة لمناخ الاستثمار.

وذكر رفيق بولس ضو، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، أن شركته قامت بضخ استثمارات فى مصر بنحو 1.5 مليار دولار.

وأضاف المهندس إيهاب محمد السيد، رئيس الشركة الوطنية للأتمتة الصناعية، أنه لديه مصنع في المنطقة الصناعية بمرغم للصناعات البلاستيكية (زجاجات قطرات، أدوية)، ويرغب فى تصنيع الاسطمبات محليا، مما يساهم فى منافسة الدول الاجنبية، بدل من الاستيراد من الخارج، مشيرا إلى أنه يرغب فى التعاون مع عدد من الجهات الحكومية لتصنيع هذه الاسطمبات، وفى هذا الأطار، تم الاتفاق على تقديم مقترح كامل من الشركة لتقديمه للجهات الحكومية المتخصصة فى ذلك.

وأكد محمد الغمرى، العضو المنتدب لشركة Egytech مصر، أن شركته لديها مجموعة مشروعات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في تحقيق السلامة الخاصة بحركة السكك الحديدية و الملاحة النهرية لوزارة النقل، وفى هذا الأطار، تم الاتفاق على التنسيق مع وزير النقل لدراسة مقترحات الشركة.

وأوضح محمد عبد العزيز العقيل، رئيس جمعية خليجيون فى حب مصر، أن الجمعية لديها رغبة فى التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وفى هذا الأطار، أكد / محسن عادل، ترحيب الهيئة بذلك.

وأكد ناصر أحمد النعيمى، المستثمر الإماراتي ورئيس مجلس إدارة شركة وصايا للاستثمار العقارى، أن هناك ترحيب بالمستثمرين الخليجيين فى مصر، وهو ما يدفع شركته لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، مشيرا إلى أن شركته تعمل فى مجال ادارة ومكافحة مخاطر الشركات والمشاريع التجارية من خلال تقديم الدعم والاستشارات لمختلف مؤسسات الاعمال والانشطة التجارية.

وقدم “النعيمى” عدد من المقترحات الخاصة بتطوير بيئة الاستثمار تتعلق بزيادة خدمات مركز خدمات المستثمرين، وفى هذا الأطار، اكد محسن عادل، أن الهيئة ترحب باى مقترحات تساهم فى تحسين بيئة الاستثمار.