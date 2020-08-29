سحر نصر تشارك في منتدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسَّسة محمد بن راشد للمعرفة

تشارك الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة، الأربعاء المقبل 2 سبتمبر 2020 في المنتدى الافتراضي الذي ينظِّمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تحت عنوان “كوفيد-19: تسريع الخطى نحو مجتمع المعرفة”. الدكتورة سحر نصر تشارك في منتدي دولي

ويهدف المنتدى إلى خلق حوارات افتراضية لمناقشة مختلف القضايا المعرفية ، الى جانب تسريع الخطى نحو بناء مجتمعات المعرفة.

وسيطلق مشروع المعرفة مبادرة جديدة تتكوَّن من سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية العملية التي تهدف إلى تزويد الشباب العربي بالمهارات المطلوبة للمستقبل.

وتشارك د. سحر نصر في جلسة تحت عنوان “بناء مستقبل مشترك منصف وشامل”، وذلك يوم الأربعاء المقبل الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

يأتي هذا المنتدى بحضور الدكتور لوران بروبست، شريك في مؤسسة “عالم جديد – مهارات جديدة”، وجيوم لا فورتون، خبير اقتصادي أول في شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

ويدير الجلسة، الدكتورة كارولينا بان، زميل باحث بمركز التنمية الدولية (CID)، جامعة هارفارد.

وتتحدث الجلسة عن استراتيجية عالمية مستدامة شاملة وإتاحة الفرص من خلال الشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة.