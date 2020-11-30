سحر نصر تشارك في تكريم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف (صور)

نشرت الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة، علي صفحتها علي انستجرام صورا من مشاركتها في حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقات “مواهب وقدرات” التي نظمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالازهر الشريف .

وقالت سحر نصر :”برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر .. سعدت اليوم بالمشاركة في حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقات “مواهب وقدرات” التي نظمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالازهر الشريف وتكريم الطلاب الأوائل المتفوقين في الشهادة الثانوية بمعاهد البعوث الإسلامية “بنين وفتيات”.

وجاء ذلك التكريم بحضور الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الازهرية، والدكتور عباس شومان، وكيل الازهر السابق، والدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، والدكتور يوسف عامر، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من قيادات الأزهر الشريف”

.https://www.instagram.com/p/CIOxrpCHEt8/?igshid=6aipa9xfox95