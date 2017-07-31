سحر نصر تشارك فى أول اجتماع لمجلس البورصة الجديد

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تكرم المجلس المنتهية ولايته المال - خاصشاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى أول اجتماع لمجلس إدارة البورصة المصرية الجديد، وبمشاركة من اعضاء مجلس الادارة المنتهية ولايته بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، ومحسن عادل، نائب رئيس الب

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تكرم المجلس المنتهية ولايته





المال – خاص

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى أول اجتماع لمجلس إدارة البورصة المصرية الجديد، وبمشاركة من اعضاء مجلس الادارة المنتهية ولايته بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، ومحسن عادل، نائب رئيس البورصة.

وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للجهود التي بذلها مجلس إدارة البورصة خلال دورة المجلس المنقضية خلال الفترة (2013 – 2017) برئاسة الدكتور محمد عمران، معربة عن أملها ان يستمر التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة مع مجلس الإدارة الجديد.

ودعت الوزيرة، مجلس إدارة البورصة الجديد، إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير البورصة، بما يساهم فى تحسين مستوى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتماما بتطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وأكدت أهمية العمل على الشمول المالى، والاستفادة من برنامج الاطروحات فى البورصة، وزيادة الدعم لريادة الأعمال وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت الوزيرة، أنه صدرت مؤخرا تعديلات القرار المنظم للبورصة بما سمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها وتجديد وتعيين رئيس البورصة مرة واحدة فقط.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على مشروع تعديلات قانون سوق المال والتي تشمل ادخال ادوات جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بانشاء بورصة للسلع والصكوك بالاضافة إلى تعديل العديد من الجوانب التنظيمية لنشاط سوق المال في مصر.

وأكدت استمرار التنسيق مع اعضاء المجلس الجديد للانتهاء من التعديلات التشريعية المنتظرة على القواعد المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي والتي سيتم عرضها فور الانتهاء منها على مجلس النواب في دورته المقبلة.

وكرمت الوزيرة، أعضاء مجلس إدارة البورصة المنتهية ولايته، مقدمة شكرها لهم على جهودهم طوال الفترة الماضية فى تطوير العمل بالبورصة، ومساعدتهم لها فى تقديم عدد من التعديلات التشريعية الخاصة بعمل البورصة.

وقدم الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، شكره وتقديره للوزيرة، على مشاركتها لأعضاء مجلس إدارة البورصة فى تكريم الأعضاء السابقين.

وأثنى “عمران” على التعاون المثمر التي شهدته الدورة الاخيرة لمجلس ادارة البورصة وجهود اداراتها التنفيذية مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى الامور المتعلقة بالشمول المالي واليات دعم وزيادة الروافد التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

ويتكون مجلس إدارة البورصة الجديد من كل من محسن عادل حلمي ابراهيم، نائب رئيس البورصة، ورامي أبو النجا، وأحمد أبو السعد، و أحمد بهاء الدين شلبي، وايهاب سعيد، وشوكت المراغى، وهلا شاكر صقر، وهاشم السيد هاشم الدسوقى، والدكتور أحمد ايمن رجب، وأيمن شريف أنور.