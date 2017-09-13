سحر نصر: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ترتفع

أحمد عاشور شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى ندوة "التطلع للمستقبل: فتح مجالات الاستثمار فى مصر"، والتى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية، بحضور طارق توفيق، رئيس الغرفة، وعدد من كبرى الشركات المستثمرة فى مصر.وذكرت الوزيرة، في بيان أن مصر قامت بعدد من الخطوات لتحسين بيئ

أحمد عاشور

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى ندوة “التطلع للمستقبل: فتح مجالات الاستثمار فى مصر”، والتى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية، بحضور طارق توفيق، رئيس الغرفة، وعدد من كبرى الشركات المستثمرة فى مصر.

وذكرت الوزيرة، في بيان أن مصر قامت بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار ووافق مجلس الوزراء، على اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، وكل من تعديلات قانونى الشركات وسوق المال، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد به كثير من الضمانات والحوافز من أجل تشجيع المستثمرين وزيادة النمو الاقتصادى لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه فيما يخص تشجيع رواد الاعمال، فاطلقت الوزارة مبادرة “فكرتك شركتك” من خلال شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال وبشراكة مع البرنامج الإنمائى للامم المتحدة والمجموعة المالية “هيرميس”.

وأوضحت الوزيرة أنه تم توسيع صالة تأسيس الشركات وتفعيل التأسيس الالكترونى، فى مركز خدمات المستثمرين للتسهيل على المستثمرين وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات، ويتم حاليا العمل على اجراءات تطوير وتوسيع المركز، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تحقيق الشمول المالى واتاحة الفرصة للتمويل لكل من الشباب والمرأة، مؤكدة على حرص الحكومة على مشاركة أكبر مع القطاع الخاص لدوره الكبير فى تحقيق التنمية.

وذكرت الوزيرة أننا حريصين على الشراكة مع الدول المختلفة، ففى زيارة الرئيس الأخيرة إلى الصين، ابدت بكين رغبتها بالاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع مؤسسات التمويل المختلفة لدعم الاستثمار مثل مؤسسة التمويل الدولية.

وأوضحت الوزيرة، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالي 2016/2017 بنسبة 29% ليبلغ نحو 1.35 مليار دولار مقارنة بنحو 1.05 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2015/2016، وبذلك ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة 14.5%

وذكرت الوزيرة، أن الاستثمارات الجديدة خلال العام المالي 2016/2017 (الشركات الجديدة التي تم تأسيسها + التوسعات في الشركات القائمة) ارتفعت بنسبة 24% لتبلغ نحو 17235 شركة مقارنة بنحو 13924 شركة خلال العام المالي 2015/2016.، وذلك نتيجة ارتفاع عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة 26% ليبلغ نحو 15200 شركة مقارنة بنحو 12084 شركة خلال العام المالي 2015/2016، كما ارتفعت عدد الشركات التي شهدت توسعات خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة 10.5% ليبلغ نحو 2035 شركة مقارنة بنحو 1840 شركة خلال العام المالي 2015/2016.

وأشارت إلى أن عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الربع الرابع من العام المالي 2016/2017 قد ارتفع بنسبة 18% ليصل إلى 3566 شركة مقارنة بنحو 3033 شركة خلال نفس الفترة من العام المالي 2015/2016، الأمر الذي يعكس تزايد ثقة المستثمرين في رؤية الوزارة الخاصة بتشجيع مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضحت الوزيرة، أنه بالنسبة للمؤشرات الشهرية فقد ارتفع عدد الشركات تم تأسيسها خلال شهر أغسطس 2017 بنسبة 10% ليبلغ نحو 1447 شركة مقارنة بنحو 1315 شركة خلال شهر أغسطس 2016، كما ارتفعت رؤوس الأموال المُصدرة لتلك الشركات بنسبة 13.1% لتصل إلى 1.9مليار جنيه خلال أغسطس 2017 مقارنة بنحو 1.7 مليار جنيه خلال شهر أغسطس 2016.

من جانبه، قال طارق توفيق، رئيس الغرفة الامريكية بالقاهرة، إن الاستثمارات الأمريكية فى مصر تمثل 30% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى القارة الأفريقية، وفى نهاية الندوة، قامت غرفة التجارة الأمريكية، بتكريم الوزيرة، على جهودها فى تحسين بيئة الاستثمار فى مصر.

وعقب ذلك، شاركت الوزيرة، فى جلسة حول الاستثمار فى مصر نظمتها سى اى كابيتال، بحضور عدد من البنوك والصناديق العالمية المستثمر بعضها فى مصر، بحضور السيد/ محمد فريد، رئيس البورصة المصرية.

وأعلنت الوزيرة، عن أن الوزارة أطلقت خدمة “أسس بنفسك” عبر الموقع الالكترونى للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، لتسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم أون لاين، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، مشيرة إلى أنه تم اطلاق مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.

ودعت الوزيرة، البنوك والصناديق الاستثمارية العاملة فى مصر إلى التوسع فى استثماراتهم، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد البنوك والصناديق الاستثمارية المشاركة فى اللقاء بالإجراءات التى اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، معربين عن رغبتهم للتوسع فى استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وقد دار حوارا بين الوزيرة وممثلين البنوك والصناديق، حيث أوضحت الوزيرة، أن الخريطة الاستثمارية الجديدة ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية فى مختلف محافظات مصر.

وحضر اللقاء كل من “silk Invest” البريطانية والتى تبلغ حجم استثمارات نحو 800 مليون دولار على المستوى العالمى، و”Bellevue” السويسرية والتى تبلغ حجم استثماراتها نحو 4.6 مليار دولار عالميا، و”Sustainable” الأمريكية والتى تبلغ حجم استثماراتها 250 مليون دولار، و” NBK Capital” الكويتية والتى تبلغ استثماراتها 640 مليون دولار عالميا، و”Sanlam” من جنوب افريقيا والتى تبلغ حجم استثمارتها 6.3 مليار دولار عالميا، و”RIMCO” الإماراتية والتى تبلغ حجم استثمارتها 1.4 مليار دولار عالميا، و”Oppenheimer Funds” الأمريكية والتى تبلغ حجم استثماراتها 137.4 مليار دولار عالميا.