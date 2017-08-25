سحر نصر تدعو شركات سنغافورة للاستثمار فى مصر

نادية صابر:افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الجمعة ، منتدى الأعمال المصرى السنغافورى، بحضور كوه بوه كون، وزير التجارة والصناعة السنغافورى، و السفير محمد أبو الخير، سفير مصر لدى سنغاف

نادية صابر:

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الجمعة ، منتدى الأعمال المصرى السنغافورى، بحضور كوه بوه كون، وزير التجارة والصناعة السنغافورى، و السفير محمد أبو الخير، سفير مصر لدى سنغافورة، وممثلين عن 76 شركة سنغافورية.

وأكدت الوزيرة فى بداية كلمتها على الجهد المبذول فى دعم مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر وسنغافورة، معربة عن تطلعها إلى زيادة التعاون بين البلدين خاصة منذ تبادل الزيارات الرئاسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس السنغافورى توني تان كنغ، عامي 2015 و 2016.

وذكرت الوزيرة أن 73 شركة سنغافورية تعمل في مصر، معظمها في قطاع الخدمات، داعية الشركات السنغافورية إلى الاستثمار فى مصر، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، كما أن الخريطة الاستثمارية الجديدة ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية فى مختلف محافظات مصر، مؤكدة أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقاً للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية وخاصة حجم السوق الكبير والواعد.

وأوضحت أن مصر تعد بوابة لسوق إقليمية ضخمة في العالم العربي والقارة الأفريقية، وتتمتع بإمكانية الوصول إلى أسواق رئيسية كبيرة من خلال اتفاقيات متعددة الأطراف، وثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط، كما أنها من أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة.

وأكدت أن مصر تقوم بإصلاحات تشريعية من أجل التسهيل على المستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، واتخذت عدة اجراءات لتسهيل إجراءات الاستثمار، من أجل تمهيد الطريق لخلق مناخ استثماري وبيئة أعمال متقدمة، فقد صدق الرئيس على قانون الاستثمار الجديد، ووافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، وتمت إحالتها لمجلس الدولة، كما وافق على تعديلات قوانين الشركات وسوق المال وقانون التأجير التمويلى والتخصيم.

وأوضحت أن قانون الاستثمار الجديد تضمن حوافز خاصة للمستثمرين، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت خدمة “أسس بنفسك” عبر الموقع الإلكترونى للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، لتسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم “أون لاين”، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، و أنه تم إطلاق مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.

من جانبه، أكد الفريق مهاب مميش، على الفرص الاستثمارية الكبرى فى محور تنمية قناة السويس، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك في مجال الموانئ وصناعة السفن وتشجيع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونقل خبرات الجانب السنغافوري إلى نظيره المصري، في تطوير الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشاد بالعلاقات الطيبة بين مصر وسنغافورة، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية المصرية بالتعاون المشترك مع سنغافورة، وكذلك فتح المجال أمام الاستثمارات السنغافورية، لافتًا إلى المناطق الواعدة في مصر للاستثمار وإقامة صناعات متعددة بها كذلك اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ مشروعات عملاقة حاليًا بالبلاد، مما يشـارك في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وقد دار حديثا بين الوزيرة والفريق مهاب مميش، والشركات السنغافورية، والذين أعربوا عن رغبتهم فى زيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة، معربين عن ثقتهم فى البرنامج الاقتصادي المصرى، وما يتيحه من فرص استثمارية كبرى.

ودعا وزير التجارة والصناعة السنغافورى، الشركات السنغافورية، إلى الاستثمار واقامة مشروعات فى مصر، مؤكدا أن الحكومة السنغافورية تدعم الاستثمار فيها وترغب فى التعاون مع مصر فى مجال الصناعات الثقيلة، نظرا لأنها بوابة لاسيا لأفريقيا.

والتقت الوزيرة، والفريق مهاب مميش، بوزير التجارة والصناعة السنغافورى عقب اللقاء، لبحث سبل التعاون بين مصر وسنغافورة فى مجالات عدة على رأسها تشجيع الاستثمارات السنغافورية فى مصر، وجذب شركات فى قطاعات عديدة لإقامة مشروعات استثمارية فى قناة السويس.

وأكد وزير التجارة والصناعة السنغافورى، أن زيارة الرئيس، عبد الفتاح السيسى، منذ عامين إلى سنغافورة، تركت آثارا إيجابيا لدى الحكومة السنغافورية، بأن هناك قيادة سياسية مهتمة بوجود استثمارات بين البلدين.