سحر نصر تتفق مع وزير التجارة الأردنى على زيادة التعاون

المال - خاصالتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم، بالمهندس يعرب القضاة، وزير التجارة والصناعة والتموين الأردنى، على هامش اجتماعات اللجنة المصرية الأردنية المشتركة بالعاصمة الأردنية عمان، بحضور السفير طارق عادل سفير مصر لدي الأردن، حيث تترأس الوزيرة الجانب المصرى فى ا



المال – خاص

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم، بالمهندس يعرب القضاة، وزير التجارة والصناعة والتموين الأردنى، على هامش اجتماعات اللجنة المصرية الأردنية المشتركة بالعاصمة الأردنية عمان، بحضور السفير طارق عادل سفير مصر لدي الأردن، حيث تترأس الوزيرة الجانب المصرى فى اجتماعات اللجنة الوزارية التحضيرية، ويترأس القضاة الجانب الأردنى.

واستهل الوزير الأردنى، اللقاء بالترحيب بالوزيرة فى زيارتها إلى “عمان”، مشيدا بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جانبها، أكدت الوزيرة عمق العلاقات المصرية الأردنية المشتركة، والاستعداد الدائم من قبل الحكومة المصرية لتنمية هذه العلاقات فى مختلف جوانب التعاون، فى إطار الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الشقيقين وتطلعهما لبناء تعاون استراتيجى.

وبحث الجانبان، ترتيبات توقيع الاتفاقات ومذكرات التفاهم التى سيشهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هانى الملقى، رئيس الوزراء الأردنى، توقيعها غدا خلال ترأسهما اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما تم بحث سبل زيادة التعاون الاقتصادى والاستثماري بين البلدين، وتفعيل علاقات التعاون بين البلدين فى مجال ريادة الأعمال، وتشجيع صغار المستثمرين لوضع توصيات اجتماعات مجلس الأعمال المصري الأردني الـ 19 موضع التنفيذ، وعلي رأسها إنشاء شركات لتوليد الطاقة الشمسية والرياح، ودراسة إنشاء شركة مساهمة مصرية أردنية لإنتاج وتصنيع اللمبات LED.

وناقش الجانبان، تأسيس اتحاد يضم شركات الوساطة المصرية الأردنية العاملة في مجال الأوراق المالية، وتشجيع الإدراج المزدوج للشركات المقيدة في البورصة لتكون ممثلة للتشريعات الحاكمة والمنظمة لأسواق المال العربية، إضافة إلى إقامة معرض دائم لمنتجات الصناعات المصرية والأردنية المتميزة التي تحظي بميزة نسبية في البلدين، والمشاركة في المعارض المتخصصة المشتركة المقامة في البلدين بصفة دورية ومنتظمة.