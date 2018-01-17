سحر نصر تتفق مع وزير الاستثمار الإثيوبى على إنشاء مجلس اقتصادي مشترك

المال - خاصالتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأربعاء 17 يناير 2018م، مع فيتسوم أراجا، وزير الاستثمار الاثيوبى.وحسب ما نشرته صفحة الوزارة علي إنستجرام، تناول اللقاء تفعيل التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وسبل تعزيز الاستثمارات المشتركة، وقد تم الاتفاق على ا

المال – خاص



التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأربعاء 17 يناير 2018م، مع فيتسوم أراجا، وزير الاستثمار الاثيوبى.

وحسب ما نشرته صفحة الوزارة علي إنستجرام، تناول اللقاء تفعيل التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وسبل تعزيز الاستثمارات المشتركة، وقد تم الاتفاق على انشاء مجلس استثمارى مصرى إثيوبي، يضم كل رجال الأعمال فى كل المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وعرضت الوزيرة الفرص الاستثمارية فى مصر فى مختلف المجالات، وأكدت، أن مصر قامت بعدة خطوات لتحسين بيئة الاستثمار والاعمال، فى اطار البرنامج الاقتصادى لمصر، حيث صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قانون الاستثمار، وأصدر المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد تضمن حوافز وضمانات للمستثمرين.

ودعت الوزيرة، وزير الاستثمار الاثيوبى، إلى تشجيع المستثمرين فى بلاده على ضخ استثمارات جديدة فى مصر، فى ظل ما تتمتع به من فرص استثمارية كبرى، مؤكدة حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع اثيوبيا وقارة افريقيا.

واتفق الجانبان على دعوة رجال الأعمال فى البلدين على زيادة استثماراتهم فى كل من مصر واثيوبيا.

وأشاد وزير الاستثمار الاثيوبى، بجهود مصر فى تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدًا حرص بلاده على زيادة حجم استثماراتها فى مصر.