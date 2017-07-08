سحر نصر تتفق مع كبرى الشركات الإسبانية على زيارة مصر

المال – خاص

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى،جواكيم جاى دو مونتيلا، رئيس جمعية رجال ورواد الأعمال الإسبانية وذلك على هامش مشاركتها فى مندى كرانس مونتانا ببرشلونة.

وأوضح جواكيم جاى دو مونتيلا، إنهم يعملون كمحرك اقتصادى للمنطقة الجنوبية الغربية من أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، وهدفهم تعزيز بيئة مواتية للنشاط الإنتاجى بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلى المجتمع المدنى، وتعزيز المسئولية الاجتماعية لأصحاب العمل.

وناقش الجانبان، إقامة مؤتمر استثمارى عن مصر لشرح مناخ الاستثمار فيها وأهم القطاعات الواعدة التى تبحث عن مستثمرين أجانب، لأن الشركات الأعضاء فى الجمعية تهتم بالاستثمار فى قطاعات الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والصناعات الغذائية واللوجستيات والبنية الأساسية.

واتفق الجانبان، على الترتيب لزيارة وفد من الشركات الإسبانية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، فى ظل تطلع المجتمع الإسبانى للتعرف على الفرص الاستثمارية بها على أرض الواقع، والإجراءات التى اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها للتعاون مع جمعية رجال ورواد الأعمال الإسبانية، مشيرة إلى أن عدد الشركات الإسبانية العاملة حاليا فى مصر يبلغ 226 شركة، وبلغت مساهمتها الإجمالية 1.1 مليار دولار، لتحتل المرتبة 16 بين الدول التى تستثمر فى مصر، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الإسبانية حتى تصبح من اعلى 10 دول مستثمرة فى مصر.

وذكرت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة، وإدخال تكنولوجيات متطورة من أجل ضمان مستوى معيشة أفضل وتنمية اقتصادية مستدامة، مشيرة إلى أن مصر أطلقت عدة مشروعات ضخمة تهدف إلى تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفتحت الباب أمام القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب للمشاركة فى تلك المشاريع مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن الكثير من الحوافز والضمانات للمستثمرين.

واعرب جواكيم جاى دو مونتيلا، عن اهتمام الجانب الإسبانى بالاستثمار فى المشروعات المتعلقة بالنقل واللوجستيات فى مصر خاصة فى محور تنمية قناة السويس، إضافة إلى مشروعات تحلية ومعالجة المياه، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة، أنها ستقوم بالتنسيق مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، للاتفاق على المشروعات التى يرغب الجانب الإسبانى فى الاستثمار فيها فى قناة السويس.