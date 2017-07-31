سحر نصر تتفق مع سفير المكسيك على تأسيس مجلس استثمار

المال ـ خاص:التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالسفير جوزيه اوكتافيو تريب، سفير دولة المكسيك بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.وأكدت الوزيرة عمق العلاقات التي تربط بين مصر والمكسيك، حيث شهدت العلاقات خلال الفترة الأخيرة تطورا كبيرا في عدد من القطاعات.وبحث الجانبا

المال ـ خاص:

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالسفير جوزيه اوكتافيو تريب، سفير دولة المكسيك بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.

وأكدت الوزيرة عمق العلاقات التي تربط بين مصر والمكسيك، حيث شهدت العلاقات خلال الفترة الأخيرة تطورا كبيرا في عدد من القطاعات.

وبحث الجانبان، زيادة الاستثمارات المكسيكية فى مصر، حيث ابدى السفير المكسيكي رغبة بلاده في زيادة استثماراتها بمصر خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة.

واتفق الجانبان، على تأسيس مجلس استثمار مصرى- مكسيكى، لتفعيل أوجه التعاون بين كلا البلدين، وذلك فى القطاعات ذات الميزة التنافسية كقطاع العقارات والصناعات المتخصصة والاسكان الاجتماعي الذي أبدت الوزيرة رغبتها في الاستفادة من الخبرات المكسيكية في هذه المجالات.

وأكد السفير المكسيكى، رغبة بلاده فى زيادة معدلات التعاون الاقتصادى والاستثمارات المكسيكية فى مصر، والتى تتركز حاليا فى مجالات الأسمنت، والمقاولات، والتكنولوجيا، وتبلغ نحو 1.2 مليار دولار وتعد من اكبر دول امريكا اللاتينية في حجم الاستثمارات بمصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتضمن تسهيلات وضمانات وحوافز لكافة المستثمرين، مؤكدة أن مصر ترحب بالمستثمرين المكسيكيين، كما أن الوزارة تعمل على إزالة أى عقبات تواجه عمل المسثتمرين المكسيكيين فى مصر والتى تتميز بموقع استراتيجى متميز به العديد من الفرص الاستثمارية، والتى تعد مهمة للمستثمرين المكسيكيين.