سحر نصر تتفق مع رومانيا على تعزيز العلاقات بين البلدين

المال ــ خاص:التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع سيفيل شحادة، النائب الأول رئيس الوزراء الرومانى، وذلك على هامش زيارتها إلى بوخارست وترأسها اللجنة المصرية الرومانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي.وأكدت الوزيرة، على العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر ورومانيا، والتى

المال ــ خاص:

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع سيفيل شحادة، النائب الأول رئيس الوزراء الرومانى، وذلك على هامش زيارتها إلى بوخارست وترأسها اللجنة المصرية الرومانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي.

وأكدت الوزيرة، على العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر ورومانيا، والتى تحظى بمستوى عال من التنسيق وتتسم بتقارب وجهات النظر، أخذا فى الاعتبار ما يتوفر لدي البلدين من امكانات كبيرة، حيث تعتبر اجتماعات اللجنة المشتركة، بمثابة الركيزة الأساسية التى يتم من خلالها بحث ومناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي الثنائية فى شتى مجالاتها.

وعرضت الوزيرة، الفرص الاستثمارية فى مصر، فى القطاعات المختلفة وبالاخص المشروعات القومية الكبرى فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

وأشادت النائبة الأولى لرئيس الوزراء الرومانى، بالاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية، وجهود تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدة على متانة العلاقات بين البلدين، وتطلع بلادها لتعزيز التعاون الثنائي مع مصر على جميع الأصعدة، مشيرة إلى الاهتمام الذي توليه الشركات الرومانية للعمل فى مصر والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة.

واتفق الجانبان، على وضع الية مشتركة من الجانبين للعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وعقب ذلك التقت الوزيرة، مع ميهاي فيفور، وزير الاقتصاد الرومانى، وأشارت الوزيرة، إلى أهمية تعزيز التعاون في المجالات الحيوية، بما يساهم فى زيادة حجم الاستثمارات الرومانية في مصر خاصة في ضوء التسهيلات والضمانات التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين الأجانب.

وأكدت الوزيرة، أن مصر ترحب بالمستثمرين الرومانيين وتدعوهم إلى زيادة استثماراتهم خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد وتنشيطه من خلال اللائحة التنفيذية التي سيصدرها رئيس الوزراء قريبا وبهذا القانون يمكن للمستثمر أن يكون لديه العديد من الحوافز التي تسهل وتشجعهم على استغلال جميع الفرص الاستثمارية المتاحة.

وعقب ذلك، عقدت الوزيرة، لقاء مع أعضاء منتدى مجلس الاعمال المصرى الرومانى، فى مقر الغرفة التجارية ببوخارست، مؤكدة أن هذا المنتدى يسهم فى دفع جهود التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وفتح أفاق جديدة من أجل زيادة فرص التعاون.

ودعت الوزيرة، المستثمرين الرومانيين إلى زيارة مصر، والتعرف على الفرص الاستثمارية الكبرى، ومعرفة المميزات التنافسية والمزايا والحوافز التى يقدمها قانون الاستثمار الجديد، وكل الاصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال، مؤكدة أنهم فى امكانياتهم تأسيس شركتهم أون لاين فى مصر عبر خطوة جديدة اطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على الموقع الإلكترونى.

وفي إطار الحملة الترويجية لفرص الاستثمار في مصر في مختلف المجالات التقت الوزيرة، مع شركة ترانس غاز الرومانية، والتى تعد من الشركات الاوروبية الكبرى فى مجال الغاز، وترغب فى الاستثمار فى مصر عبر اقامة مصنع لها.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على زيارة وفد من الشركة لمصر قريبا، وعقد لقاءات مع الوزيرة وعدد من الوزارات المعنية.

وزارت الوزيرة، خلال زيارتها إلى بوخارست، مقر البرلمان الرومانى، والذى يعد أكبر قصر في العالم، وثانى أكبر مبنى فى العالم، ويعد رمزا للديموقراطية فى بوخارست بعد انهيار النظام الشيوعي في رومانيا، وأكدت الوزيرة، على أهمية تعزيز العلاقات بين مجلسى النواب فى مصر ورومانيا.

