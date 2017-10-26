سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على الاستثمار بمصر

أحمد عاشور اختتمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، زيارتها إلى العاصمة السعودية "الرياض"، بعقد لقاءات مع عدد من المستثمرين والصناديق العربية، على هامش مؤتمر مبادرة "مستقبل الاستثمار"، التى يترأسها الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودي، ورئيس صندوق الاستثمارات العامة بالممل

أحمد عاشور

اختتمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، زيارتها إلى العاصمة السعودية “الرياض”، بعقد لقاءات مع عدد من المستثمرين والصناديق العربية، على هامش مؤتمر مبادرة “مستقبل الاستثمار”، التى يترأسها الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودي، ورئيس صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة السعودية، بحضور أكثر من 2500 من الشخصيات الرائدة والمؤثرة في عالم الأعمال من أكثر من 60 دولة حول العالم.

والتقت الوزيرة، بياسر بن عثمان الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وبحث الجانبان، زيادة التعاون بين الوزارة وصندوق الاستثمارات العامة بهدف إلى تشجيع الاستثمارات السعودية بجمهورية مصر العربية.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار عن طريق تقديم حوافز وضمانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتولى الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً بالاستثمارات السعودية في مصر في ضوء التقارب الكبير والعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والمملكة.

واتفقت الوزيرة، مع رئيس صندوق الاستثمارات العامة على الاسراع في ضخ استثمارات جديدة للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، بالتركيز على المشروعات في مجالات الزراعة والسياحة والصناعة والصحة والتعليم والتشييد والبناء والطاقة المتجددة، فى ظل قيام مجلس الأعمال المصرى السعودى برفع سقف الاستثمارات فى مصر ليصل إلى 51 مليار دولار من القطاعين الحكومى والخاص السعوديين.

والتقت الوزيرة بالدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودي، وبحث الجانبان زيادة التعاون الاستثماري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

والتقت الوزيرة، بعدد من رؤساء الصناديق العربية، ومنهم الصندوق السعودى للتنمية، والصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى، وتم متابعة دعم المشروعات القومية ومنها مشروع تنمية سيناء، ودعم برنامج مصر لريادة الأعمال ومبادرة “فكرتك شركتك” لدعم الشركات الناشئة.

وأكدت الوزيرة، تطلع مصر الدائم لتنمية علاقاتها مع الصندوق السعودى للتنمية في ضوء العلاقات التاريخية الممتدة بين الطرفين، وتبلغ محفظة التعاون الجارية 2.5 مليار دولار تشمل 23 مشروعا جاريا، مشيرة إلى أهمية الإسراع فى حصول مصر على باقى شرائح تمويل مشروعات التنمية في شبه جزيرة سيناء، في إطار برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز، بإجمالي تمويل 1.5 مليار دولار، ضمن تخطى عدد من المشاريع نسبة التنفيذ المطلوبة، وبحثت الوزيرة مع الصندوق العربى للانماء، دعم قطاعى التعليم والنقل.

والتقت الوزيرة بحسن الخطيب، المدير التنفيذي للاستثمار في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبحث الجانبان دعم مبادرة “فكرتك شركتك”، التي أشاد بها البنك.

والتقت الوزيرة، مع عدد من المستثمرين من الإمارات والسعودية وبنوك الاستثمار الإقليمية التي تعمل في الوطن العربي، ومسؤولين الطاقة المتجددة بشركة جنرال إلكتريك، وصناديق استثمار أمريكية المشاركين فى المؤتمر.

وعرضت الوزيرة، مزايا قانون الاستثمار والحوافز والضمانات التى تضمنها القانون خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، وعرضت الفرص الاستثمارية لمصر، ودعت الوزيرة، المستثمرين إلى ضخ استثمارات جديدة فى مصر، مشيرة إلى أن هناك عدد من الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، اضافة إلى وجود أكثر من 600 فرصة استثمارية فى محافظات مصر.

كانت الوزيرة، شاركت فى جلسة حول سياسات عجلة النمو، بحضور كل من يير كارلو بادوان، وزير الاقتصاد والمالية الايطالي، وليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني، وزايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى.

وأكدت الوزيرة، أن مصر نجحت فى التحديات التى واجهتها فى الاقتصاد والتنمية خلال العامين الماضيين، بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى حظى بدعم من المؤسسات الدولية.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات اجنبية مباشرة خلال العام المالى الحالى 2017- 2018، وتعمل على الاستثمار فى البشر سواء فى التعليم أو الصحة فهو افضل استثمار، مشيرة إلى أن هناك شراكة مع القطاع الخاص حاليا فى البترول والغاز والطاقة المتجددة، موضحة أن شركات امريكية وبريطانية وسعودية قامت بضخ استثمارات خلال الشهور الماضية فى مصر.