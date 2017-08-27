سحر نصر تتفق على ضخ استثمارات سعودية بـ 2.150 مليار دولار

أحمد عاشور التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد، الشيخ عبد الرحمن الشربتلى، والشيخ فهد الشبكشى، المستثمران السعوديان، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم.وبحث الاجتماع، زيادة استثمارات ال شربتلى فى مصر بالشراكة مع الشيخ فهد الشبكشى.وأوضح الشيخ عبد الرحمن الشربتلى،

أحمد عاشور

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد، الشيخ عبد الرحمن الشربتلى، والشيخ فهد الشبكشى، المستثمران السعوديان، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم.

وبحث الاجتماع، زيادة استثمارات ال شربتلى فى مصر بالشراكة مع الشيخ فهد الشبكشى.

وأوضح الشيخ عبد الرحمن الشربتلى، أن الاستثمارات الحالية لمجموعته بالشراكة مع “الشبكشى” تصل إلى 3 مليارات دولار ابرزها الاستثمارات بشركة جولدن بيراميدز بلازا بمجمع سيتى ستارز السياحى 714 مليون دولار، والاستثمارات فى شركة جولدن بكوست للفنادق والقرى السياحية بشرم الشيخ وخليج سوما بالغردقة 365 مليون دولار، واستثمارات بالشركة العربية للتنمية العقارية “أركو” بنحو 1.4 مليار دولار، واستثمارات بشركة جنوب الوادى للأسمنت 281 مليون دولار، واستثمارات متنوعة بالبورصة المصرية 95.5 مليون دولار.

واستمعت الوزيرة إلى شرح من حسن الشربتلى، نجل الشيخ عبد الرحمن الشربتلى، عن اعتزام مجموعة ال شربتلى ضخ استثمارات جديدة فى مصر 2.150 مليار دولار، تتمثل فى التوسع فى مشروعى شركة جولدن كوست بشرم الشيخ فى منطقة النبق وفى الغردقة بخليج سوما بنحو مليار دولار، وتنفيذ الخط الثانى للإنتاج بشركة جنوب الوادى للاسمنت باستثمارات 150 مليون دولار، وتنفيذ مشروعات جديدة مع الشركة العربية للتنمية العقاربة “اركو” باستثمارات مليار دولار.

وأكدت الوزيرة، أن مصر ترحب بكافة المستثمرين الراغبين فى التوسع فى الاستثمار بها وتعمل على تسهيل كافة الإجراءات لهم خاصة المستثمرين السعوديين في ظل قيام مجلس الاعمال المصرى السعودى برفع سقف الاستثمارات فى مصر ليصل إلى 51 مليار دولار، من القطاعين الحكومى والخاص السعودى، وذلك من خلال خطة طموحة مستقبلية تعمل على الاستثمار في القطاعات الزراعية والسياحية، وضخ استثمارات فى مشروع تنمية قناة السويس، ومشروعات فى مجالات الطاقة والتنمية العقارية.

وأوضحت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد يضم عدد من الحوافز للمستثمرين فى المناطق الأكثر احتياجا، كما أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة والتى يمكن لمجموعة ال شربتلى والشيخ فهد الشبكشى، الاستثمار فيها.



وذكرت الوزيرة، أنه يتم الانتهاء من وضع خريطة استثمارية بالتنسيق مع كافة الوزارات، والتى ستتضمن اكثر من 600 فرصة استثمارية فى المحافظات، بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، امام المستثمرين العرب والأجانب.