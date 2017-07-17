سحر نصر تتفقد مشروع محطة الصرف الصحى بالعامرية

الممول من بنك التعمير الألمانى بقيمة 91.5 مليون يوروالوزيرة فى ختام زيارتها إلى الإسكندرية: حل مشاكل المستثمرين أولويتنا أحمد عاشور أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى ختام زيارتها إلى محافظة الإسكندرية، أن ميكنة المناطق الاستثمارية والحرة تساعد على زيادة الفرص

الممول من بنك التعمير الألمانى بقيمة 91.5 مليون يورو

الوزيرة فى ختام زيارتها إلى الإسكندرية: حل مشاكل المستثمرين أولويتنا

أحمد عاشور

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى ختام زيارتها إلى محافظة الإسكندرية، أن ميكنة المناطق الاستثمارية والحرة تساعد على زيادة الفرص الاستثمارية بها، مشيرة إلى أن أولوية الوزارة هي حل مشكلات المستثمرين.

وقالت الوزيرة، خلال لقائها مع عدد من محررى الوزارة بحضور مني زوبع القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار: “إن الوزارة تعمل على حل مشكلات المصانع المتعثرة ومشاكل الصرف الصناعى وتوفير كافة الخدمات اللازمة للمستثمرين لتوفير مناخ جاذب للاستثمار في كافة المجالات”.

وأضافت نصر ، أنها تركز على نوعية الاستثمار كثيف العمالة الذي له أولوية لمحاربة البطالة ومن المهم أن تقوم الشركات الأجنبية بتدريب العمالة المصرية فى المشروعات الجديدة، مشيرة إلى أن النقل والبترول من أهم المجالات الواعدة في مصر في الفرص الاستثمارية المقبلة.

وأوضحت اأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع باقى الوزارات على استكمال الخريطة الاستثمارية لكافة المحافظات، حيث ستضم الخريطة نحو 600 فرصة استثمارية مختلفة.

وكانت الوزيرة، زارت مشروع محطة الصرف الصحى بالعامرية، والذى وفرت الوزارة تمويل له من بنك التعمير الالمانى بقيمة 91.5 مليون يورو لصالح الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الاسكندرية للصرف الصحي.

واستمعت إلى شرح من المهندس ابراهيم حافظ، مدير منطقة غرب اسكندرية وبرج العرب حول طبيعة المشروع، حيث يعد الهدف منه هو المعالجة السليمة والتخلص من مياه الصرف الصحي المجمعة في منطقة العامرية، والمساهمة في الحد من المخاطر الصحية للسكان الذين يستفيدون بشكل مباشر وغير مباشر من تدابير المشروع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 100الف متر مكعب في اليوم، وتخدم أكثر من 600 الف نسمة، وتم بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالكامل، ومحطة ضخ كبيرة، ونظام تصريف مياه، ووصلات منزلية، وتم الانتهاء من المشروع وبدأ تشغيله اعتبارا من عام 2016، والباقي هو اتصال عدد قليل من المنازل التي تم بناؤها خلال مرحلة المشروع وادخال الصرف الصحى بها.

وتفقدت الوزيرة، مصنع نايل لينين جروب للمنسوجات والمفروشات، بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، والذى يعمل فى إنتاج وتصنيع المفروشات والوبريات بكافة أنواعها وكافة أنواع الاقمشة والملابس الجاهزة، وبلغت استثماراته نحو 77 مليون دولار، ويعمل به 1213 عامل كلهم مصريين، ويلتزم المصنع بالمحافظة على البيئة وتوفير وحدات لمعالجة مخلفات الصرف الصناعى بالنسبة لنشاط الصباغة، كما يقوم المصنع بتصدير 100 % من حجم الإنتاج السنوى لخارج مصر، كما تفقدت الوزيرة، شركة TMI، ومصنع المؤسسة العربية للصناعة والتجارة لصناعة الطلمبات والمواتير، ووحدة معالجة الصرف الصحى داخل المنطقة وحضانة للاطفال ابناء العاملين بالمنطقة الحرة.

وزارت الوزيرة، وحدة الحماية المدنية بالمنطقة الحرة، والتى لا يوجد بها إلا سيارة واحدة للاطفاء، ووجهت الوزيرة الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة بالإسكندرية، بضرورة بحث زيادة عدد سيارات الاطفاء فى ظل وجود عدد كبير من المصانع بالمنطقة، مما قد يعرضهم إلى اى مخاطر حال نشوب اى حريق.

وتفقدت الوزيرة، أراضي المشروعات الملغي تعاقدها، ووجهت بسرعة إنهاء كل الإجراءات للاستفادة من تلك الأراضي.