سحر نصر تتفقد مركز خدمة المستثمرين

المال - خاصتفقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم، مركز خدمة المستثمرين، بحضور منى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.وتفقدت الوزيرة، صالة تأسيس الشركات الإلكترونى بالمركز ، بعد إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال الربط الإلكتروني لتسيير الخ



المال – خاص

تفقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم، مركز خدمة المستثمرين، بحضور منى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.

وتفقدت الوزيرة، صالة تأسيس الشركات الإلكترونى بالمركز ، بعد إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال الربط الإلكتروني لتسيير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وخدمات الشهر العقارى، والتقت الوزيرة عددا من المستثمرين وممثلى الشركات، واستمعت إلى آرائهم فى نظام التأسيس الالكترونى الجديد، وأبرز المعوقات التى تواجههم خلال فترة تأسيس الشركات.

وتحدثت الوزيرة مع عدد من العاملين فى المركز ، وتابعت الطرق الجديدة المتبعة للتيسير على المستثمرين، وفى هذا الإطار، وجهت الوزيرة، بضرورة اتباع أسهل الطرق للتسهيل على المستثمرين وممثلى الشركات واختصار وقت انهاء إجراءات تأسيس الشركات، مشيرة إلى أن هذا هو الهدف الأساسي من توسيع صالة تأسيس المركز، كما وجهت الوزيرة، بزيادة عدد العاملين من الترجمة والنظم التكنولوجية فى المركز للتسهيل على المستثمر.

وأكدت الوزيرة، أن تطوير مركز خدمة المستثمرين، هو أول خطوات تطبيق وتفعيل قانون الاستثمار الجديد، مشيرة إلى أن التطوير في الفترة المقبلة سيكون للأداء وحل المشاكل التي تواجه المستمرين أو المتقدمين لطلب الخدمة، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على ادخال استثمارات بشكل سريع وتتبع السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار. وأوضحت الوزيرة أنها تضع فى أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم فى تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.