سحر نصر تتفقد مركز خدمات المستثمرين

المال - خاصتفقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الإثنين، مركز خدمة المستثمرين، لمتابعة سير العمل في صالة تأسيس الشركات بالمركز، بعد إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال الربط الإلكتروني لتسيير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وخدمات الشهر العقاري.والتقت الوزيرة، بعدد من م

المال – خاص

تفقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الإثنين، مركز خدمة المستثمرين، لمتابعة سير العمل في صالة تأسيس الشركات بالمركز، بعد إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال الربط الإلكتروني لتسيير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وخدمات الشهر العقاري.

والتقت الوزيرة، بعدد من ممثلى الشركات، واستمعت إلى أبرز المعوقات التي تواجههم خلال فترة تأسيس الشركات، ووجهت بتسهيل كافة الخدمات لهم خلال إجراءات تأسيس الشركات، لاختصار وقت إنهاء الإجراءات.

وأوضحت الوزيرة، لصحفيين الوزارة، خلال جولتها أن الهدف الأساسي من توسيع صالة تأسيس المركز هو استيعاب أكبر عدد من ممثلي الشركات يوميًا، مشيرة إلى أن الوزارة إطلقت مركز اتصالات الهيئة العامة للاستثمار، للتواصل مع المستثمرين وممثلي الشركات من خلال الخط الساخن رقم 16035، من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء يوميا، ومن خلاله يستطيع المستثمر الاستفسار عن كافة إجراءات التأسيس الإلكتروني للشركات، والإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية، والمناطق الحرة والاستثمارية، ولجنة فض منازعات الاستثمار، إضافة إلى تقديم أية مقترحات لتطوير عملية الاستثمار أو أية شكاوى يتعرض لها المستثمر وممثلو الشركات.