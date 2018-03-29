سحر نصر تتفقد مجمع الاستثمار

المال - خاص أجرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمجمع الاستثمار بطريق صلاح سالم. وشرحت الوزيرة لممثلي وسائل الإعلام، الخدمات التي يقدمها مركز خدمات الاستثمار وإجراءات تأسيس الشركات. وشارك في الجولة، كلا من المستشار…

المال – خاص

أجرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمجمع الاستثمار بطريق صلاح سالم.

وشرحت الوزيرة لممثلي وسائل الإعلام، الخدمات التي يقدمها مركز خدمات الاستثمار وإجراءات تأسيس الشركات.

وشارك في الجولة، كلا من المستشار محمد عبد الوهاب نائب رئيس هيئة الاستثمار، ومالك فواز مستشار الوزيرة لشئون الخريطة الاستثمارية.

وقالت نصر إن هناك تيسيرات يقدمها مجمع خدمات المستثمرين، أبرزها تقليل زمن تأسيس الشركات وتوحيد كافة الإجراءات، بالإضافة لإطلاع المستثمرين على الفرص الواعدة على مستوى المحافظات والمحددة بحسب القطاعات والأنشطة الاستثمارية.