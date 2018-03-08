سحر نصر تتفتح احتفالية البورصة باليوم العالمي للمرأة

أسماء السيد شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، احتفالية البورصة المصرية اليوم بيوم المرأة العالمي.وقالت الوزيرة، في كلمتها خلال مؤتمر "دق الجرس للمساواة بين الجنسين" بحضور رئيس البورصة المصرية، اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى بضرورة تمكين المرأة المصرية في كل أ



أسماء السيد

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، احتفالية البورصة المصرية اليوم بيوم المرأة العالمي.

وقالت الوزيرة، في كلمتها خلال مؤتمر “دق الجرس للمساواة بين الجنسين” بحضور رئيس البورصة المصرية، اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى بضرورة تمكين المرأة المصرية في كل أعمال المجتمع، وهو ما ظهر بشكل كبير في تمكين ٦ رموز نسائية من تولي مناصب وزارية.

واتفقت مع رئيس البورصة المصرية الذي شدد على ضرورة تمثيل النساء في مجالس إدارات الشركات، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بعيدًا عن العناصر النسائية.

