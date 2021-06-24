سحر نصر تبرز نجاحات مصر في الإصلاح الاقتصادي والتنمية بالقمة المصرفية العربية الدولية

شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة اليوم في افتتاح القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2021، والتي عقدت تحت رعاية ماريو دراجي رئيس الوزراء الإيطالي بالعاصمة الإيطالية “روما”، ونظمها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع صندوق النقد الدولى ومبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تحت عنوان “استراتيجيات التعافى ما بعد الأزمة: استعادة التنمية المستدامة والقدرة على تحمل الديون”. سحر نصر خلال إحدى الجلسات

وكان من ضمن الحضور كبار الشخصيات الرسمية والمصرفية والإقتصادية ورؤساء الشركات من البلدان العربية والأوروبية، وممثلو المسؤولين التنفيذيين الكبار في صندوق النقد الدولي (IMF) منهم الشيخ محمد الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، والدكتور عبد الرحمن الحميدى رئيس صندوق النقد العربى، وجوزيف طربيه رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، والشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والدكتور محمود محى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، ووسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، وجوليو سنتيميرو عضو البرلمان الايطالى.

سحر نصر تترأس إحدى الجلسات

وترأست الدكتورة سحر نصر جلسة تحت عنوان “دور التمويل المستدام فى تحقيق التنمية المستدامة وإعادة بناء اقتصاد مرن فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وتحدث فيها كل من كريس دى نووسى المدير العام لمعهد الادخار العالمى والخدمات المصرفية، وماركو كارنيلوس المستشار السابق لرئيس وزراء ايطاليا، وأسامة بخارى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الدولية بالمملكة العربية السعودية، وأحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، وسارة كيميت أمينة ائتلاف “نت زيرو” التابع لمبادرة التمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والدكتور مارتن بونتزن مدير البنك الاتحادى الالماني.

الدكتورة سحر نصر وبعض المسئولين الدوليين خلال القمة

وأشارت نصر إلى أهمية دور المصارف العربية والإصلاحات القانونية والتشريعية التى قامت بإجرائها والتى أدت إلى الصمود تجاه تداعيات أزمة كورونا، وتحدثت عن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى قامت بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى ساهمت فى جعلها أسرع الدول نموا في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ولفتت إلى قصص النجاح التى حققتها مصر فى عدة مجالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة منها قطاع الطاقة، والتى أشاد بها من قبل البنك الدولى فى نجاح مشروع “بنبان” فى أسوان للطاقة الشمسية.