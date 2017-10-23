سحر نصر تبحث مع وفد أمريكى زيادة الاستثمارات بمصر

أحمد عاشور التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وفد أمريكيًا برئاسة ريتشارد ألبرايت، نائب مساعد وزير الخارجية الامريكى، بحضور توماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، وريبيكا لاتوراكا، نائبة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك ب



أحمد عاشور

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وفد أمريكيًا برئاسة ريتشارد ألبرايت، نائب مساعد وزير الخارجية الامريكى، بحضور توماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، وريبيكا لاتوراكا، نائبة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.

واستعرضت الوزيرة انجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة الى الإصلاحات والإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار، وجذب المسنثمرين، والتي تقوم بشكل رئيسي على الاصلاحات التشريعية، كاصدار قانون الاستثمار الجديد، والإصلاح المؤسسي، مثل تطوير وتوسيع مركز خدمة للمستثمرين للقضاء على البيروقراطية وتسهيل اجراءات تأسيس الشركات.

وأكد ريتشارد ألبرت، أن الهدف من الزيارة هو التأكيد على دعم الولايات المتحدة لمصر لتحقيق النمو الاقتصادي المرجو، مشيرا إلى عدة الجوانب الإيجابية للعلاقات المصرية الامريكية، كالتعاون التعاون الثنائي القائم في المجالات المختلفة، واخره توقيع 8 اتفاقيات بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في سبتمبر الماضي، في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم العالي والاساسي، والعلوم التكنولوجيا، والاستثمار، والزراعة، والصحة، ذلك بقيمة اجمالية ١٢١.٦ مليون دولار.

وأشاد “ألبرت” بالتجربة المصرية فى الاصلاحات الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمارات، وهو ما يدفع عدد كبير من الشركات والمستثمريين الأمريكية للتوسع في أنشطتهم فى السوق المصرى فى اطار ما يتضمنه من فرص استثمارية فى مختلف المجالات.

ورحبت الوزيرة باعلان عدد من الشركات الأمريكية في مصر، في الفترة الأخيرة عن خططتهم للتوسع في استثماراتهم في مصر عقب الاصلاحات الاقتصادية مثل شركات مارس، واباتشي، واوبر.

وتطرق الاجتماع، إلى استثمارات صندوق الأعمال المصري الأمريكي في مصر، والذي يستهدف دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، حيث أكدت الوزيرة، أهمية أن تتماشى استثمارات الصندوق مع الأولويات الوطنية المصرية، وخاصة دعم المرأة، والشباب.