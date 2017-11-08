سحر نصر تبحث مع وزير خارجية فنلندا زيادة استثمارات بلاده بمصر

المال - خاصالتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بتيمو سيوني، وزير خارجية فنلندا، بحضور السفيرة لورا كانسيكاس، سفيرة فنلندا لدى القاهرة، وذلك على هامش مشاركة الوزيرة فى منتدى شباب العالم والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمدينة شرم الشيخ.واستهلت الوزيرة، اللقاء ب



المال – خاص

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بتيمو سيوني، وزير خارجية فنلندا، بحضور السفيرة لورا كانسيكاس، سفيرة فنلندا لدى القاهرة، وذلك على هامش مشاركة الوزيرة فى منتدى شباب العالم والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمدينة شرم الشيخ.

واستهلت الوزيرة، اللقاء بالترحيب بوزير خارجية فنلندا فى زيارته إلى مصر فى أول زيارة لوزير خارجية لفنلندا إلى مصر منذ عام 2007، وفى هذا الأطار، أكد وزير خارجية فنلندا على حرصه على زيارة مصر خاصة مدينة شرم الشيخ، على رأس وفد رفيع المستوى من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات.

وأشادت الوزيرة بحجم التعاون مع فنلندا، وآخره تمويل الجانب الفنلندى لمشرع توريد 4 كراكات (معدات متعددة الأغراض)، لاستخدامها فى البحيرات الشمالية بمبلغ 305 ملايين يورو، والتى ساهمت فى تطهير وتعميق وإزالة ورد النيل بالبحيرات الشمالية، ومساعدة المعدات المتواجدة، خاصة فى بحيرتى المنزلة والبرلس على إزالة جميع التعديات على البحيرات، بالإضافة إلى مشاركتها فى إنشاء أكبر مزرعة للإنتاج السمكى فى منطقة شرق بورسعيد بالقرب من ملاحة بور فؤاد حول محور قناة السويس الجديدة، وهى عبارة عن 23 ألف فدان يتم توسيع وتعميق وتطهير ملاحة بور فؤاد وعمل مزارع سمكية بداخلها ومزارع سمكية أرضية للأسماك البحرية، وأسماك المياه العذبة، بتكلفة 275 مليون جنيه وإجمالى إنتاج 85 ألف طن سنويا من الأسماك البحرية والعائلة البورية.

وبحث الجانبان، زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وفى هذا الأطار، أكدت الوزيرة، أن مصر قامت بعدة خطوات لتحسين بيئة الاستثمار والاعمال، فى اطار البرنامج الاقتصادى لمصر، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار، وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

وذكرت الوزيرة، أن مصر توفر البيئة المناسبة للقطاع الخاص لضخ استثمارات فى مصر، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت ضخ استثمارات فى قطاع الطاقة المتجددة والتى تعد من القطاعات التى يهتم بها الجانب الفنلندى.

ودعت الوزيرة، وزير خارجية فنلندا، إلى تشجيع المستثمرين فى بلاده على ضخ استثمارات جديدة فى مصر فى ظل ما تتمتع به من فرص استثمارية كبرى مثل محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة.

وأكد وزير حارجية فنلندا، حرص بلاده على زيادة التعاون مع مصر فى المجال الاقتصادى والاستثمارى، وضخ استثمارات جديدة فى مصر فى ظل تحسين بيئة الاستثمار والاعمال، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة، مثل تصنيع المهمات الكهربائية، (طاقة الرياح والسخانات الشمسية)، وتطوير شبكة الكهرباء المصرية باستخدام التكنولوجيات الفنلندية المتطورة وتشجيع الاستثمار فى مجالات كفاءة الطاقة وبناء القدرات، إضافة إلى مجال التعليم.

وأشاد وزير خارجية فنلندا بمنتدى شباب العالم، ودعوة مصر لشباب من مختلف أنحاء العالم للحوار والنقاش فى مختلف القضايا الدولية والاقليمية.