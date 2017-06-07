سحر نصر تبحث مع كريم العالمية توسيع نشاطها في مصر

استعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع شركة كريم العالمية، الإجراءات التشريعية والإدارية التي تتخذها الحكومة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار، مؤكدة، الاهتمام الذي توليه الحكومة لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات بمختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع سمير ساتشو، مدير الشؤون الخارجية فى شركة كريم العالمية، ورامى كاطو، الرئيس التنفيذى للشركة فى مص، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، وذلك بمقر الوزارة.

وأكدت نصر في بيان أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك بما يضمن حماية المنظومة القائمة وتنظيم دخول أطراف جديدة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على إزالة اى معوقات تواجه عمل شركة كريم فى مصر، والتى تساهم فى تقديم خدمات مميزة فى السوق المصرية، بما يؤدى إلى توسيع نشاط الشركة وفق القانون.

واشاد مسؤولو شركة كريم، بالخطوات التى تقوم بها الحكومة لتسهيل عمل الشركة فى مصر، معربين عن رغبة شركته فى توسيع نشاطها فى مصر، مشيدين بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها مصر وما ساهمت به في تعزيز بيئة الاعمال وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى