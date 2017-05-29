سحر نصر تبحث مع فنلندا زيادة استثماراتها في مصر

المال ـ خاص: التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، السفيرة لورا كانسيكاس، سفيرة فنلندا لدى القاهرة، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم، وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين مصر وفنلندا، والاتفاق على تنشيط علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين…

المال ـ خاص:

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، السفيرة لورا كانسيكاس، سفيرة فنلندا لدى القاهرة، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم، وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين مصر وفنلندا، والاتفاق على تنشيط علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، وذلك في العديد من المجالات خاصة مجال التعليم، والذي تتميز فيه الحكومة الفنلندية بخبرات في مجال التعليم الأساسي.

وبحث الجانبان، زيادة الاستثمارات الفنلندية فى مصر، بعد اقرار مجلس النواب، قانون الاستثمار الجديد، وفى هذا الأطار، اكدت السفيرة الفنلندية على أن هذا القانون يشجع المستثمرين الفنلندين على المجىء إلى السوق المحلية فى مصر، معربة عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات الفنلندية فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة مثل تصنيع المهمات الكهربائية مثل (طاقة الرياح و السخانات الشمسية)، وتطوير شبكة الكهرباء المصرية باستخدام التكنولوجيات الفنلندية المتطورة وتشجيع الاستثمار في مجالات كفاءة الطاقة وبناء القدرات، اضافة إلى مجالى التعليم والاتصالات.

وأكدت الوزيرة، أن مصر سوق مفتوحة للاستثمارات الفنلندية، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عدد من الحوافز للمستثمرين، كما يتم حاليا العمل على اللائحة التنفيذية للقانون بالتنسيق مع باقى الوزارات، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، ثم اصدارها من قبل السيد المهندس/ شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وأشادت الوزيرة، بحجم التعاون مع فنلندا، والذى اخره تمويل الجانب الفنلندى لمشرع توريد عدد 4 كراكات (معدات متعددة الإغراض)، لاستخدامها فى البحيرات الشمالية بمبلغ 305 مليون يورو، والتى ساهمت فى تطهير وتعميق وإزالة ورد النيل بالبحيرات الشمالية، ومساعدة المعدات المتواجدة، خاصة فى بحيرتى المنزلة والبرلس على إزالة جميع التعديات على البحيرات بالاضافة إلى مشاركتها فى إنشاء أكبر مزرعة للإنتاج السمكى فى منطقة شرق بورسعيد بالقرب من ملاحة بور فؤاد حول محور قناة السويس الجديدة، وهى عبارة عن 23 ألف فدان يتم توسيع وتعميق وتطهير ملاحة بور فؤاد وعمل مزارع سمكية بداخلها ومزارع سمكية أرضية للأسماك البحرية، وأسماك المياه العذبة، بتكلفة 275 مليون جنيه وإجمالى إنتاج 85 ألف طن سنويا من الأسماك البحرية والعائلة البورية