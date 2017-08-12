سحر نصر تبحث مع شركة صينية إنشاء مصنع لتدوير النفايات

المال - خاص التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم السبت، بوفد شركة "تاينانج" الصينية العاملة فى مجال تدوير النفايات، برئاسة هوفر كاى، المدير العام للشركة، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم. وأوضح مدير عام الشركة، أن شركته ترغب فى الاستثمار فى مصر، فى ظل تحسن بيئة الاستثمار، م

المال – خاص

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم السبت، بوفد شركة “تاينانج” الصينية العاملة فى مجال تدوير النفايات، برئاسة هوفر كاى، المدير العام للشركة، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.

وأوضح مدير عام الشركة، أن شركته ترغب فى الاستثمار فى مصر، فى ظل تحسن بيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن الشركة تعد من اقوى الشركات فى العالم فى مجال تدوير النفايات، وتعمل في 20 دولة على مستوى العالم.

وأعرب مدير عام الشركة عن رغبتهم فى إنشاء مصنع لتدوير النفايات فى مدينة السادات فى المنوفية، وذكر أنها قامت بعمل دراسة فى المنوفية لمساعدتها على التخلص من النفايات، وتوقيع مذكرة تفاهم مع محافظة المنوفية بهذا الشأن.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة دورها إزالة أى عقبات تواجه المستثمرين فى مصر، مشيرة إلى أن الوزارة اطلقت خدمة “أسس بنفسك” والتى يمكن للمستثمرين الصينين تأسيس شركاتهم أون لاين.

وأوضحت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد يضم عدد من الحوافز للمستثمرين فى المناطق الأكثر احتياجاً.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، بالمستثمر الهندى بريطانى الجنسية، محمد راشد، صاحب شركة “ماجور ترافيل” والتى تعمل فى بريطانيا والفلبيين ويرغب فى الاستثمار فى مصر، عبر إنشاء مركز اتصالات عالمى، يساهم فى الترويج وجذب السياح إلى مصر.

وأكدت الوزيرة، أن مصر ترحب بكافة المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بها وتعمل على تسهيل كافة الإجراءات لهم، وفى هذا الإطار، أعرب المستثمر الهندى عن عزمه البدء فى إجراءات تأسيس فرع شركته فى مصر الأسبوع المقبل.