سحر نصر تبحث مع سفير المكسيك زيادة الاستثمارات بمصر

المال - خاصالتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع السفير خوسيه أوكتابيو تريب، سفير دولة المكسيك لدى القاهرة، ورامون بيزا، رئيس مجلس إدارة شركة سيمكس المكسيكية في مصر، وذلك بمقر الوزارة في صلاح سالم.وأكد السفير المكسيكى، رغبة بلاده في زيادة معدلات التعاون الاقتص



المال – خاص

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع السفير خوسيه أوكتابيو تريب، سفير دولة المكسيك لدى القاهرة، ورامون بيزا، رئيس مجلس إدارة شركة سيمكس المكسيكية في مصر، وذلك بمقر الوزارة في صلاح سالم.

وأكد السفير المكسيكى، رغبة بلاده في زيادة معدلات التعاون الاقتصادى مع مصر عبر بحث سبل تدفق الاستثمارات المكسيكية في مصر، والتي تتركز حاليا في مجالات الأسمنت، والمقاولات، والتكنولوجيا.

وأوضح رامون بيزا، أن شركته هي أكبر شركة مكسيكية مستثمرة في مصر، وموجوده في 50 دولة على مستوى العالم، وتعد مصر رقم واحد في الشرق الأوسط بالنسبة لنشاط الشركة، حيث تبلغ حجم استثماراتها في مصر نحو 1.2 مليار دولار، وتعتزم الشركة ضخ 20 مليون دولار خلال العام الحالى.

ورحبت الوزيرة، برغبة الشركة المكسيكية في زيادة استثماراتها في مصر، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أيام، يتضمن تسهيلات وضمانات وحوافز للمستثمرين، كما أن الوزارة تعمل على إزالة أي عقبات تواجه عمل المستثمرين المكسيكيين في مصر والتي تتميز بموقع استراتيجي به العديد من الفرص الاستثمارية، والتي تعد مهمة للمستثمرين المكسيكيين.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع باقى الوزارات على تعديلات في قانون الشركات، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والبعد عن البيروقراطية، والتي تعد من أبرز عوامل جذب الاستثمار التي يجب التركيز عليها.

