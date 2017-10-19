سحر نصر تبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي زيادة الاستثمارات بمصر

المال خاص التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ايفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، والبعثة التنظيمية للمفوضية الاوروبية، في إطار برنامج الدعم الموحد وبحث إعداد الأولويات للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بمقر الوزارة في صلاح سالم. ورحبت…



المال خاص

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ايفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، والبعثة التنظيمية للمفوضية الاوروبية، في إطار برنامج الدعم الموحد وبحث إعداد الأولويات للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بمقر الوزارة في صلاح سالم.

ورحبت الوزيرة بسفير الاتحاد الأوروبى، مؤكدة أهمية العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذى يعد شريكا أساسيا للتنمية في مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادى وزيادة مستوى معيشة المواطنين خصوصا الفئات الأكثر احتياجا، وأن نجاح مصر اقتصاديا، سيكون له تأثير مهم على استقرار الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وخاصة أوروبا.

وناقش الجانبان، محفظة التعاون الاقتصادي الحالية بين مصر والاتحاد الاوروبي في اطار برنامج الدعم الموحد خلال الفترة من 2017 إلى 2020، الذي يمثل التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وبحث الجانبان، تفعيل لاتفاقيات جديدة واسس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وترتيبات الزيارة المرتقبة للمفوض الاوروبي يوهانس هان، خلال اكتوبر الجاري والتي من المقرر ان يتم خلالها التوقيع على عدة اتفاقيات مع شركات التنمية.

وأوضحت سحر نصر أن الوزارة، تركز على زيادة الاستثمارات، وترحب بكافة المستثمرين الأوروبين فى مصر، وتعمل على تقديم كافة التسهيلات لهم لزيادة استثماراتهم، بجانب اهتمامها بدعم المشروعات التنموية، والتى تنسق فيها مع جميع شركاء مصر فى التنمية لدعم القطاعات ذات الأولوية فى المرحلة الحالية، مشيرة إلى التعاون المتميز بين الحكومة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدنى فى العديد من المشروعات.

من جانبه، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالعلاقات مع مصر، وبالبرنامج الاقتصادى والاجتماعى للحكومة، مؤكدا اهتمام الاتحاد الأوروبى بتعزيز التعاون الاستثمارى والتنموي، بما يدعم جهود مصر في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.