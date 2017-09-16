سحر نصر تبحث مع سفيرى فرنسا وأرمينيا زيادة الاستثمارات

الوزيرة تناقش مع سفير أرمينيا الترتيبات النهائية لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدينالمال - خاصالتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا الجديد لدى القاهرة، بحضور ستيفانى لافرنكي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، وذ

الوزيرة تناقش مع سفير أرمينيا الترتيبات النهائية لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين

المال – خاص

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا الجديد لدى القاهرة، بحضور ستيفانى لافرنكي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.

وناقش الاجتماع تعزيز التعاون المشترك الاستثمارى والتنموى بين مصر وفرنسا خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الوزيرة، على العلاقات المصرية الفرنسية القوية على كل المستويات السياسية والاقتصادية، وما تتسم به تلك العلاقات من خصوصية والتى تمثل أساسا متينا لانطلاقة نحو آفاق فى مجالات التنمية للمشروعات فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أن هناك فرصا استثمارية كبرى فى مصر للمستثمرين الفرنسيين، فى محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، معربة عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد السفير الفرنسى، على دعم بلاده لمصر فى المجال الاقتصادى، فى إطار العمل على تحقيق المزيد من التقارب بين البلدين اقتصاديا والتى وصلت إلى مستوى من الشراكة.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، السفير أرمين ميلكونيان، سفير جمهورية أرمينيا لدى القاهرة، وبحث الجانبان، الترتيبات لعقد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأرمينية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني المقرر عقدها بالعاصمة الأرمينية يريفان فى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجارى، برئاسة الوزيرة عن الجانب المصرى، ووزير التنمية والإدارة الإقليمية عن الجانب الأرميني، حيث لم تعقد اللجنة منذ ديسمبر 2005 فى القاهرة.

وأكدت الوزيرة، على العلاقات التاريخية والاقتصادية التي تربط بين مصر وأرمينيا، موضحة أن العلاقات المصرية – الأرمينية شهدت زخماً ملحوظاً، لاسيما مع حرص الجانبين على الإعداد الجيد لاجتماعات اللجنة المشتركة، حيث تعتبر اجتماعات هذه اللجنة بمثابة الركيزة الأساسية التي يتم من خلالها بحث ومناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي الثنائية في شتى مجالاتها.

وناقش الجانبان، الاتفاقات المنتظر أن توقع خلال اللجنة المشتركة، في عدة مجالات، وسبل تعزيز الاستثمارات بين البلدين.