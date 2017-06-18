سحر نصر تبحث مع سفيرة بلجيكا زيادة اسثتماراتها في مصر

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، السفيرة سيبيل دى كارتيية، سفيرة بلجيكا لدى القاهرة، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.

وناقش الجانبان، توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات البلجيكية فى مصر، حيث تبلغ عدد الشركات البلجيكية فى مصر 186 شركة، برأس مال مصدر وصل إلى 672 مليون دولار.

وأكدت الوزيرة أن مصر سوق مفتوحة للاستثمارات البلجيكية، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز للمستثمرين، كما يتم حاليا العمل على اللائحة التنفيذية للقانون بالتنسيق مع باقى الوزارات، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، ثم إصدارها من قبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت سفير بلجيكا على أن هناك الكثير من أوجه التعاون والفعاليات الثنائية بين مصر وبلجيكا فى كثير من المجالات واهتمام العديد من الشركات البلجيكية بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة وفتح أسواق مميزة فى مصر وحرصها على تقديم كل ما يضيف أو يدعم العلاقات الثنائية.

وبحث الجانبان، تمويل مشروعات فى اطار اتفاق مبادلة الديون فى ظل جهود الحكومة المصرية المبذولة مع شركائها فى التنمية، فى تحويل الديون إلى برامج ومشروعات تنموية، تساهم فى توفير فرص العمل للشباب.