سحر نصر تبحث مع جنرال إليكتريك زيادة استثماراتها فى مصر

المال - خاصالتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بنبيل حبايب، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إليكتريك فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيـا، بحضور رائد هرجلي، مدير الشؤون الحكومية والسياسات للشركة فى شمال أفريقيا، ومى عبد الحليم، مدير الشؤون الحكومية والسياسات للشركة فى مصر.وبحث الجانب



المال – خاص

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بنبيل حبايب، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إليكتريك فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيـا، بحضور رائد هرجلي، مدير الشؤون الحكومية والسياسات للشركة فى شمال أفريقيا، ومى عبد الحليم، مدير الشؤون الحكومية والسياسات للشركة فى مصر.

وبحث الجانبان زيادة استثمارات الشركة فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وأكدت الوزيرة أن مصر توفر بيئة تشريعية مناسبة للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، مع إصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وتعديلات قانون الشركات، وموافقة مجلس النواب على مواد قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، والذى من المنتظر إصداره قريبا، داعية الشركة لضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى محور قناة السويس والجلالة ومدينة العلمين الجديدة.

وأعرب مسؤولو شركة جنرال اليكتريك عن تطلع الشركة لزيادة استثماراتها وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب فى مصر خلال السنوات المقبلة، والمساهمة فى عملية التنمية بمصر، ودعم أهداف الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادى وبناء القدرات البشرية، مشيرين إلى الدور الذى تلعبه الشركة فى نظام شبكات النقل فى مصر، وبصفة خاصة نقل البضائع باستخدام خطوط السكك الحديدية، الذى يساهم فى خفض تكاليف النقل، ويقلل من الضغط المرورى، ويحد من حوادث الطريق، موضحين أن التوسع فى نقل البضائع بالسكك الحديدية يسهم فى زيادة الكفاءة والسرعة ويضمن الحفاظ على البيئة.