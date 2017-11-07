سحر نصر تبحث مع العمل الدولية توفير مليون فرصة عمل

المال - خاصالتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع بيتر فان غوى، مدير منظمة العمل الدولية فى مصر، على هامش منتدى شباب العالم، الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمدينة شرم الشيخ.وبحث الجانبان، الإسراع فى تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين فى جنيف بشأن برنام

المال – خاص

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع بيتر فان غوى، مدير منظمة العمل الدولية فى مصر، على هامش منتدى شباب العالم، الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمدينة شرم الشيخ.

وبحث الجانبان، الإسراع فى تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين فى جنيف بشأن برنامج تشغيل الشباب في مصر، الذى يستهدف توفير مليون فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، ورفع المهارات الفنية للالتحاق بالقطاعات المولدة لفرص العمل، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل في المحافظات الأكثر احتياجًا.

وأشارت الوزيرة، إلى جهود مصر في تحسين بيئة الاستثمار، مما يساهم في ضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل للشباب، وتساهم فى الحد من معدل البطالة.

وناقش الجانبان، آخر مستجدات تنفيذ برنامج “بيئة عمل أفضل” في مرحلته التجريبية في مصر، وأكدت على دعم الوزارة الكامل لتنفيذ هذا البرنامج في مصر، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى التنسيق الكامل مع وزارة القوي العاملة على تنفيذ هذا البرنامج، معربة عن حرص الوزارة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية خصوصا في المناطق الأكثر احتياجاً.

وفى هذا الإطار، أوضح بيتر فان غوى، أن برنامج بيئة عمل أفضل يعمل على دعم 30 شركة في مصر، وخاصة في قطاع تصدير الملابس الجاهزة حتى ديسمبر 2017 ورؤية المنظمة في هذا البرنامج هي دعم صناعة الملابس التي تدعم الملايين من الناس من خلال توفير العمل اللائق، وتمكين المرأة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

وأشاد غوى، بمنتدى شباب العالم، واهتمام القيادة السياسية فى مصر بوضع الشباب على رأس أولوياتهم واشراكهم فى صناعة القرار وتوفير البيئة المناسبة لهم للحوار مع مختلف شباب العالم فى مختلف القضايا على الساحة الدولية والإقليمية.

وذكر أن هناك بعثة من منظمة العمل الدولية ستزور الأسبوع المقبل، للتعرف على التطورات الايجابية فى بيئة الأعمال فى مصر.​