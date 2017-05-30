سحر نصر تبحث عقد منتدى استثماري مشترك في برلين

المال ـ خاص: التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالسفير يوليوس جيورج لوى، سفير المانيا لدى القاهرة، وذلك بمقر الوزارة؛ زيادة حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر، وتعزيز التعاون فى عدد من المشروعات التنموية المستقبلية من خلال المحفظة المشتركة والبالغ قيمتها 360 مليون يورو، مثل الط

المال ـ خاص:

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالسفير يوليوس جيورج لوى، سفير المانيا لدى القاهرة، وذلك بمقر الوزارة؛ زيادة حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر، وتعزيز التعاون فى عدد من المشروعات التنموية المستقبلية من خلال المحفظة المشتركة والبالغ قيمتها 360 مليون يورو، مثل الطاقة المتجددة والتعليم الفنى وتغير المناخ والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب والمرأة والإسكان.

وأعرب السفير الالمانى، عن رغبة بلاده فى الاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة فى مصر، وتقديم الدعم الفنى والتدريب المهنى، مشيرة إلى رغبة عدد من الشركات الألمانية فى توسيع استثماراتها فى مصر عقب إقرار مجلس النواب لقانون الاستثمار الجديد، حيث تبلغ عدد الشركات الألمانية فى مصر 1039 شركة حاليا.

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر، والتى تتمتع بموقع كبير يربط بين أفريقيا وآسيا، ولديها برنامج اقتصادى قوى، مؤكدة على السياسة المنفتحة التى تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيرة إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات.

وناقش الجانبان، تكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين، من أجل تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، والترتيبات لعقد منتدى استثمارى مشترك فى العاصمة الألمانية “برلين” قريبا.

وأشار السفير الألمانى إلى أن مصر شريك مهم لألمانيا فى منطقة الشرق الأوسط، ولها دور كبير فى دعم استقرار المنطقة، مؤكدا دعم ألمانيا لكافة خطوات التنمية والإصلاح الاقتصادى فى مصر، والتى تساهم بدورها فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة.