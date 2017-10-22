سحر نصر تبحث زيادة الاستثمارات مع سفير سويسرا

المال - خاصالتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد، بالسفير بول جارنييه، سفير دولة سويسرا لدى القاهرة، بمقر الوزارة فى صلاح سالم.وناقش الجانبان، زيادة الشراكة بين مصر وسويسرا وتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وإستراتيجية التعاون الجديدة حتى 2020، والت

المال – خاص

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد، بالسفير بول جارنييه، سفير دولة سويسرا لدى القاهرة، بمقر الوزارة فى صلاح سالم.

وناقش الجانبان، زيادة الشراكة بين مصر وسويسرا وتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وإستراتيجية التعاون الجديدة حتى 2020، والتى تم الاتفاق على إطلاقها قريباً، فى إطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية أن تضع الإستراتيجية أولوية لاحتياجات المواطن المصرى، والارتفاع بمستوى معيشته فى مختلف المجالات، بما تساهم فى التنمية الاقتصادية الشاملة والحد من البطالة، والهجرة غير الشرعية، وتمكين المرأة والشباب.

وذكرت الوزيرة أن مصر تمضى قدماً فى تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين المصاحبة للبرنامج الاقتصادى.

وأشادت بعلاقات التعاون مع الجانب السويسري في المجالات الاقتصادية والتنموية، مؤكدة على الدور المحوري الذي يلعبه الشريك السويسري للمساهمة في تحقيق التنمية في مصر، وحرص الجانب المصري على تعظيم التعاون في المستقبل، وتعزيز التنسيق لتعظيم العائد من المشروعات المنفذة من خلال الشريك السويسري، والعمل على تذليل العقبات التي قد تطرأ أمام المشروعات والبرامج المختلفة.

وبحث الجانبان، زيادة الاستثمارات السويسرية فى مصر، حيث دعت الوزيرة، السفير السويسرى، إلى زيادة استثمارات بلاده فى مصر، مشيرة إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى مختلف المحافظات.

وأوضح السفير السويسرى، أن وزيرة الشؤون الاقتصادية السويسرية ستزور مصر على رأس وفد من رجال الاعمال والمستثمرين السويسريين فى نوفمبر المقبل.

وأكد أن مصر تمثل لسويسرا سوق واعد فى أفريقيا، مشيراً إلى أن هناك مجالات للتعاون المشترك بين البلدين فى قطاع الثروة السمكية، ومشروعات تنمية قناة السويس بالإضافة إلى تدوير المخلفات الصلبة والإلكترونية والطبية.