سحر نصر تبحث زيادة الاستثمارات بمحافظة بورسعيد

متابعات:وصلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، منذ قليل إلى محافظة بورسعيد، لبحث زيادة الاستثمارات بالمحافظة، وكان فى استقبالها المحافظ اللواء عادل الغضبان.حضرت اللقاء منى زوبع، القائمة بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وتم بحث زيادة حجم الاستثمارات بالمحافظة، والتى بلغت 1.6



متابعات:



وصلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، منذ قليل إلى محافظة بورسعيد، لبحث زيادة الاستثمارات بالمحافظة، وكان فى استقبالها المحافظ اللواء عادل الغضبان.

حضرت اللقاء منى زوبع، القائمة بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وتم بحث زيادة حجم الاستثمارات بالمحافظة، والتى بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الـ 8 أشهر الماضية، وساهمت فى توفير 6 آلاف فرصة عمل.

خلال اللقاء تم استعراض مخطط مشروع الصرف الصناعى بالمحافظة، والذى يتم تنفيذه على مساحة 60 ألف متر، من أجل معالجة 25 ألف متر مخلفات مصانع.

يتكون المشروع من خزانات المعالجة البيولوجية، ومن المنتظر الانتهاء من المرحلة الأولى فى 25 أبريل 2018، وباقى المشروع فى أغسطس من نفس العام، بمشاركة استشارى ألمانى.

وتفقدت الوزيرة مول طرح البحر، حيث زارت كل من مصنع أس آى وايرنج إيجيبت، الذى يعمل فى إنتاج ضفائر كهرباء السيارات، ووصلت حجم استثمارته إلى 500 مليون دولار، ويصدر إنتاجه إلى فرنسا وإنجلترا وألمانيا، كما زارت الوزيرة شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية، التى تستثمر فى إنتاج كشافات الشوارع، وعدد من المنتجات الكهربائية.

