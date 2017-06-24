سحر نصر تبحث زيادة استثمارات سنغافورة فى مصر

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، السفير بريمجت سداسيفان، سفير جمهورية سنغافورة لدى القاهرةاليوم السبت،في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وناقش الجانبان، زيادة الاستثمارات السنغافورية فى مصر، خاصة في مجالات النقل والموانئ وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر في مختلف القطاعات، والاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا السنغافورية فى مجالات النقل البحري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التعاون الفنى فى الثروة السمكية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة الجديدة والمتجددة، للاستفادة من الخبرات الفنية المتوفرة للجانبين.

ودعت الوزيرة، سفير سنغافورة، إلى إقامة المزيد من المشروعات المشتركة السنغافورية في مصر، بهدف تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، وخاصة فى المشروعات القومية الكبرى، و منها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشادت الوزيرة بالعلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين، والتي توجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لسنغافورة، فى أول زيارة لرئيس مصرى إلى سنغافورة فى شهر أغسطس 2015، وأعقبها زيارة الرئيس السنغافوري توني تان، إلى القاهرة فى شهر أكتوبر 2016.

وأعرب سفير سنغافورة عن تطلع بلاده إلى العمل فى مشروع محور قناة السويس، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية بها، مشيرا إلى خبرة بلاده فى مجالي إنشاء وإدارة الموانئ، وتحلية ومعالجة المياه، والتي كانت تعتمد سنغافورة على دول الجوار لتوفيرها، وأصبحت الآن تحقق اكتفاء ذاتياً عبر التكنولوجيا الفائقة لتحلية ومعالجة المياه.

وأشارت الوزيرة، إلى ترحيب الحكومة بالمستثمرين السنغافوريين فى مصر، مؤكدة على السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار، وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، شارحة ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات.

واتفق الجانبان على عقد اجتماعات تشاورية وفنية بين الجانبين، للتحضير لعقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى بين البلدين إذ تعتبر هذه اللجنة بمثابة آلية لتدعيم التعاون الاقتصادى في مختلف المجالات الثنائية، بالإضافة إلى العمل على دعم الأطر القانونية وتفعيلها بين البلدين.

وبحث الجانبان، ترتيبات زيارة الوزيرة المرتقبة إلى سنغافورة، تلبية للدعوة الموجهة لها من الحكومة السنغافورية، للاطلاع على تجربتها فى جذب الاستثمارات، وكيفية الترويج لها، وإعداد الخطط والخريطة الاستثمارية، واللقاء بكبريات الشركات السنغافورية للترويج للمزايا والضمانات المتاحة من خلال قانون الاستثمار الجديد فى مصر، وبحث إقامة منتدى استثمارى مصرى سنغافورى بهدف دفع العلاقات المصرية السنغافورية لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى والاستثمارى في شتى المجالات.