سحر نصر تبحث زيادة استثمارات البرتغال فى مصر

أحمد عاشور :التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أوجوستو سانتوس سيلفا، وزير خارجية البرتغال، خلال زيارته إلى مصر، وذلك بمقر الوزارة.وبحث الجانبان، تنشيط علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين فى جميع المجالات، والعمل على زيادة الاستثمارات البرتغالية فى مصر فى المجالات التي يتمت

أحمد عاشور :

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أوجوستو سانتوس سيلفا، وزير خارجية البرتغال، خلال زيارته إلى مصر، وذلك بمقر الوزارة.

وبحث الجانبان، تنشيط علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين فى جميع المجالات، والعمل على زيادة الاستثمارات البرتغالية فى مصر فى المجالات التي يتمتع فيها البلدان بميزة نسبية، مثل ريادة الأعمال والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والسياحة.

وأكدت الوزيرة، اهتمام الوزارة بتطوير العلاقات مع البرتغال في المجال الاقتصادى والاستثمارى والتنموى، معربا عن ثقتها بأن الجهود المشتركة سوف تعطي دفعة للعلاقات بين البلدين.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية ترحب بالمستثمرين البرتغال فى مصر، وتتبع سياسة منفتحة لتشجيع الاستثمار وتقوم بجهود من أجل توفير مناخ جاذب له، وتضع فى أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال.

و أكدت الوزيرة، إنشاء مشروعات مشتركة فى مصر يعنى التعامل مع سوق يقترب من الـ 100 مليون مستهلك مصرى، بالإضافة إلى المميزات التى تتمتع بها مصر، منها موقع مصر الجغرافى المتميز بين ثلاث قارات، و تمثل مصر بوابة للدول العربية والأفريقية، والإصلاحات التشريعية والاقتصادية التى تقوم بها مصر، وقانون الاستثمار الجديد وما يتيحه من ضمانات وحوافز للمستثمرين، كما أن هناك العديد من مجالات التعاون المتاحة أمام رجال الأعمال فى كلا البلدين، وهناك العديد من المميزات الاقتصادية التى تتمتع بها مصر لتكون بوابة للشركات البرتغالية لأفريقيا والدول العربية.

وأشاد وزير خارجية البرتغال، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، وجهود تحسين بيئة الاستثمار والأعمال فى مصر، معربا عن تطلعه لزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين، مؤكدا أن مصر والبرتغال تتمتعان بعلاقات قوية تسعي لتنميتها فى مختلف المجالات.

وأوضح أن بلاده لديها أعلى معدل نمو اقتصادي في الاتحاد الأوروبي وأول دولة في ريادة الأعمال، وفى هذا الأطار، ذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على دعم ريادة الأعمال فى مصر، وأنشئت شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، والتى أطلقت مبادرة “فكرتك شركتك” لدعم الشركات الناشئة والتى تعد أول إطلاقة لبرنامج مصر لريادة الأعمال بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس والبرنامج الانمائى للأمم المتحدة، وهو برنامج متكامل لتحفيز بيئة ريادة الأعمال فى مصر.